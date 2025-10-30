Популярний овоч різко дорожчає: експерти назвали причини

Ринок картоплі в Україні виявився одним із найбільш постраждалих від війни та окупації південних регіонів.

За час повномасштабного вторгнення посівні площі під картоплю зменшилися на 21%, а обсяг виробництва скоротився на 11%. Про це повідомили в Центрі досліджень продовольства (KSE Агроцентр).

Особливо сильно постраждали південні області, де традиційно вирощували ранню картоплю. Саме цей урожай першим з'являвся на прилавках навесні, але тепер українська рання картопля практично зникла з ринку.

Наслідки відчули всі українці: споживча ціна на картоплю зросла з 11,2 грн за кілограм 2021 року до 24 грн 2024-го. Крім того, період "низьких" цін, який до війни тривав близько десяти місяців, тепер скоротився до двох-чотирьох місяців на рік.

Фахівці також відзначають зміни в структурі імпорту. Якщо у 2019-2021 роках основними постачальниками картоплі в Україну були Росія та Білорусь, то останніми роками їхнє місце посіли Грузія, Македонія, Греція, Азербайджан і Туреччина.

Нагадаємо, що за останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що складають основу щоденного раціону. Найбільше зростання цін припало на яйця, м'ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали доступнішими.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.