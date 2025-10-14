Ціни на продукти відчутно зросли: за що українці стали платити більше у 2025 році

За останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що складають основу щоденного раціону.

Related video

Найбільше зростання цін припало на яйця, м'ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали доступнішими. Про це йдеться в даних Держстату.

Яйця та м'ясо подорожчали рекордними темпами. У вересні 2025 року десяток яєць у середньому коштував 54,2 грн, що на 53% більше, ніж рік тому. Ціни на свинину зросли на 38%, куряче філе — майже на 35%, а тушки курки — на 30%. Фрукти теж відчули інфляційний тиск: кілограм яблук подорожчав майже на 84%, сягнувши 48,8 грн.

Зростання цін торкнулося і хлібобулочних виробів. Хліб із борошна вищого ґатунку подорожчав на 21%, батон — на 15%, житньо-пшеничний — на 19%. Крупи стали дорожчими: манка — на 26%, гречка — на 21%, ячна крупа — на 32%.

Молочні продукти та рослинна олія також відчутно подорожчали. Молоко зросло в ціні на 18%, сметана — на 21%, сири — на 18%, а вершкове масло — майже на 30%. Соняшникова олія подорожчала на 32%, а дитячі суміші — на 13%.

Однак не всі продукти стали дорожчими. Овочі та цукор подешевшали: капуста — майже вдвічі, буряк — на 21%, морква — на 20%, цибуля — на 16%, картопля — на 13%, а цукор — на 9%.

Раніше Фокус писав, що в Україні різко впали ціни на білокачанну капусту. Так, всього за тиждень вартість популярного овоча знизилася майже на 20%.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.