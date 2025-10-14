Цены на продукты ощутимо выросли: за что украинцы стали платить больше в 2025 году

За последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона.

Related video

Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, в то время как некоторые овощи стали доступнее. Об этом говорится в данных Госстата.

Яйца и мясо подорожали рекордными темпами. В сентябре 2025 года десяток яиц в среднем стоил 54,2 грн, что на 53% больше, чем год назад. Цены на свинину выросли на 38%, куриное филе – почти на 35%, а тушки курицы — на 30%. Фрукты тоже ощутили инфляционное давление: килограмм яблок подорожал почти на 84%, достигнув 48,8 грн.

Рост цен затронул и хлебобулочные изделия. Хлеб из муки высшего сорта подорожал на 21%, батон – на 15%, ржано-пшеничный – на 19%. Крупы стали дороже: манка – на 26%, гречка – на 21%, ячневая крупа – на 32%.

Молочные продукты и растительное масло также ощутимо подорожали. Молоко выросло в цене на 18%, сметана – на 21%, сыры – на 18%, а сливочное масло – почти на 30%. Подсолнечное масло подорожало на 32%, а детские смеси – на 13%.

Однако не все продукты стали дороже. Овощи и сахар подешевели: капуста – почти вдвое, свекла – на 21%, морковь – на 20%, лук – на 16%, картофель – на 13%, а сахар – на 9%.

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.