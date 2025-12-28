В Україні падають ціни на популярний овоч: що стало причиною

Попри надії фермерів, що напередодні новорічних свят картопля зросте в ціні, ситуація складається рівно навпаки. Цього тижня відпускні ціни на овоч почали знижуватися.

Гуртові компанії також не бачать причин для підвищення цін, оскільки попит споживачів помітно знизився. Про це повідомляє тематичний моніторинговий ресурс EastFruit.

Приводом для зниження цін, зазначають експерти, стало як стабільні постачання овочів з місцевих господарств, так і послаблення попиту на картоплю, яка відзначається досить низькими якісними характеристиками. Саме це, не виключають спеціалісти, вплинуло на темпи збуту продукції на внутрішньому ринку.

Наразі картопля надходить у продаж за ціною від 6 до 12 грн/кг, що на 10% дешевше, ніж минулого тижня. І це вже на 61% дешевше, ніж у грудні 2024 року.

