Ціни на популярні овочі та фрукти в Україні стрімко зростають: скільки доведеться витратити

В Україні наприкінці минулого тижня помітно змінилися ціни на овочі та фрукти.

У той час як огірки і помідори подорожчали, картопля і білокачанна капуста стали дешевшими. Про це повідомляють фахівці EastFruit.

Червоні помідори на ринках продавалися вже по 45-95 гривень за кілограм, тоді як тижнем раніше їхня вартість коливалася в межах 28-80 гривень. Огірки подорожчали з 75-105 до 90-130 гривень за кілограм. Особливо стрімко зросли ціни на зелену цибулю — зі 100-195 гривень до 195-205 гривень за кілограм. Також зросли ціни на баклажани (з 40-50 до 60-68 гривень) і броколі (до 45-55 гривень за кілограм).

Водночас картопля подешевшала з 11-13 до 10-12 гривень за кілограм, а білокачанна капуста — з 9-12 до 9-11 гривень. Пекінська капуста подешевшала до 20-30 гривень, перець "Білозерка" — до 20-55 гривень за кілограм. Ціни на моркву і буряк практично не змінилися: моркву продавали по 9-10 гривень, буряк — по 8-10 гривень за кілограм. Цвітна капуста коштувала 33-37 гривень, часник — 60-120 гривень.

У сегменті фруктів і ягід подорожчали груші (з 30-85 до 45-110 гривень за кілограм) і лимони (до 100-120 гривень). Ціни на яблука, сливи і персики залишилися стабільними: яблука — 20-85 гривень, сливи — 20-45, персики — 50-80 гривень за кілограм.

Одночасно подешевшали кавуни (до 8-15 гривень), дині (з 45-60 до 25-40 гривень) і апельсини (до 60-75 гривень за кілограм).

Нагадаємо, що за останній рік українці відчули помітне подорожчання продуктів харчування, особливо тих, що складають основу щоденного раціону. Найбільше зростання цін припало на яйця, м'ясо, олію та молочні продукти, тоді як деякі овочі стали доступнішими.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.