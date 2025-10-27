Цены на популярные овощи и фрукты в Украине стремительно растут: сколько придется потратить

В Украине в конце прошлой недели заметно изменились цены на овощи и фрукты.

В то время как огурцы и помидоры подорожали, картофель и белокочанная капуста стали дешевле. Об этом сообщают специалисты EastFruit.

Красные помидоры на рынках продавались уже по 45–95 гривень за килограмм, тогда как неделей ранее их стоимость колебалась в пределах 28–80 гривень. Огурцы подорожали с 75–105 до 90–130 гривень за килограмм. Особенно стремительно выросли цены на зеленый лук — с 100–195 гривень до 195–205 гривень за килограмм. Также выросли цены на баклажаны (с 40–50 до 60–68 гривень) и брокколи (до 45–55 гривень за килограмм).

В то же время картофель подешевел с 11–13 до 10–12 гривень за килограмм, а белокочанная капуста — с 9–12 до 9–11 гривень. Пекинская капуста подешевела до 20–30 гривень, перец "Белозерка" — до 20–55 гривень за килограмм. Цены на морковь и свеклу практически не изменились: морковь продавали по 9–10 гривень, свеклу — по 8–10 гривень за килограмм. Цветная капуста стоила 33–37 гривень, чеснок — 60–120 гривень.

В сегменте фруктов и ягод подорожали груши (с 30–85 до 45–110 гривень за килограмм) и лимоны (до 100–120 гривень). Цены на яблоки, сливы и персики остались стабильными: яблоки — 20–85 гривень, сливы — 20–45, персики — 50–80 гривень за килограмм.

Одновременно подешевели арбузы (до 8–15 гривень), дыни (с 45–60 до 25–40 гривень) и апельсины (до 60–75 гривень за килограмм).

Напомним, что за последний год украинцы ощутили заметное удорожание продуктов питания, особенно тех, что составляют основу ежедневного рациона. Наибольший рост цен пришелся на яйца, мясо, масло и молочные продукты, в то время как некоторые овощи стали доступнее.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.