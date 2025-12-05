Действительно ли цены существенно изменятся перед праздниками и какие именно продукты-лидеры списка потребителя прибавят в стоимости в декабре? Фокус проанализировал традиционную новогоднюю рождественскую корзину.

Цены на продукты накануне новогодних праздников в Украине демонстрируют неоднородную динамику: яйца и курятина — лидеры по росту, тогда как на рынке молочных продуктов происходят существенные колебания. Супермаркеты предлагают скидки, но предпраздничный спрос в декабре может подтолкнуть цены на 1,5-7% вверх.

Между тем аналитик УКАБ Максим Гопка не прогнозирует значительных изменений стоимости продуктовой корзины, отмечая, что цена формируется в зависимости от предложения на рынке.

"Цены на продукты сейчас существенно не вырастут… Супермаркеты уже предоставляют много скидок на продукты питания в связи с приближением праздников. Цены на базовые продукты питания пока существенных изменений не претерпели", — объясняет Фокусу эксперт.

Відео дня

Праздничный спрос — самый главный фактор роста цен в декабре Фото: Facebook

Инфляция в Украине: что и как подорожало накануне зимы

По данным Госстата, в октябре 2025 года цены снова поползли вверх. За месяц подорожание составило 0,9%, а за год — 10,9%. То есть, в среднем украинская потребительская корзина стала дороже почти на 11%.

Есть еще показатель базовой инфляции — это когда не учитывают сезонные колебания, например овощи или топливо. Он показал 0,6% за месяц и 10,2% за год. Эти цифры важны, потому что демонстрируют: даже без "прыгающих" товаров цены растут стабильно, и нагрузка на бюджет семей не ослабевает.

Что подорожало больше всего, а что подешевело

В продуктовой корзине рост цен был самым заметным: за октябрь продукты и безалкогольные напитки прибавили в среднем 1,6%.

Больше всего подорожали яйца, прибавив в цене 11%. Овощи стоят на 10,4% больше, чем в предыдущем месяце. А такие товары, как сало, хлеб, масло, мясо, молоко, сыр, рыба, растительное масло подорожали в пределах 1-7,1%.

Больше всего подорожали яйца, прибавив в цене 11%. Овощи стоят на 10,4% больше, чем в предыдущем месяце

Приятно, что некоторые продукты подешевели. Речь идет о сахаре, рисе, макаронных изделиях и фруктах. Этот сегмент порадовал покупателей снижением цен на 0,2-2,6%.

После окончания рождественских праздников ожидается традиционная просадка цен и коррекция вниз почти по всем группам товаров Фото: Из открытых источников

Какой будет годовая инфляция до конца 2025 года

Уже на октябрь индекс потребительских цен вырос на 7,3% с начала года. В годовом измерении это 107,3%, то есть на 7,3% больше, чем в прошлом году. Однако финальные данные за ноябрь и декабрь Госстат еще не обнародовал. По оценкам НБУ, годовая инфляция за 2025-й может оказаться в диапазоне 8,7-10,9%. На этот показатель традиционно влияют праздничный спрос, цены на энергию и сезонные колебания.

Чтобы увидеть, как изменились цены на ключевые продукты за год, Фокус составил сравнительную таблицу цен за год.

Декабрь-2024 против декабря-2025: как изменились цены в Украине

Продукт 2024 2025 Зміна Яйця (10 шт.) 64,24 73,5–77,5 +14–20% Куряче філе, кг ~175 244 +37–40% Куряча тушка, кг ~94 119–127 +27–35% Молоко, л 52–60 (0,9 л) 70–80 +10–30% у роздробі Вершкове масло (200 г) 102,23 100–120 можливе –30% після свят





*На основе данных Минфина, УКАБ, AgroWeek

Отметим, что наибольшее бремя инфляции традиционно ложится на белковые группы продуктов, тогда как овощи продемонстрировали рекордное за год падение, вплоть до -21,5%.

Яйца — абсолютный лидер роста. А что с другими продуктами?

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует рост цен на продукты в декабре на 7-10% из-за предпраздничного спроса и расходов на генераторы для хранения, превышая общую инфляцию. Яйца могут достичь 80-100 грн/десяток, молоко — 80 грн/л (+10 грн), мясо — свинина 300 грн/кг (+20 грн). После праздников цены стабилизируются или упадут, особенно на жирные молочные продукты на 30-35%.

Важно

В Украине начались регулярные отключения света: как это повлияет на цены в супермаркетах

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка отметил постепенный рост стоимости курятины (в пределах 2-6% в зависимости от вида мяса).

"За последний месяц филе выросло на 2% до 244 грн/кг, бедро на 6% до 146 грн/кг. Куриная тушка в среднем стоит 119-127 грн/кг",- отмечает эксперт.

В то же время Гопка говорит, что предложение на рынке остается достаточным, и производители не заинтересованы в искусственном разогреве. Поэтому для роста цен на курятину перед праздниками предпосылок нет.

В ноябре на рынке молочных продуктов происходят существенные колебания цен из-за внутренних и внешних факторов Фото: Информатор

Молочные продукты подешевели, но есть нюанс

Молочный сегмент ведет себя нестабильно. Из-за снижения закупочных цен на молоко-сырье — примерно -10% за месяц — отдельные позиции имеют потенциал удешевления. Но нерегулярные обстрелы энергетической инфраструктуры создали производителям дополнительные расходы (генераторы, холодная цепь), что поднимает розницу на 10-30%.

В итоге молоко в магазинах держится в пределах 70-80 грн/л, а сливочное масло — 100-120 грн за 200 г, причем в январе возможно падение до минимумов (-30-35%).

Мировые цены на молоко и молочные продукты, прежде всего масло, существенно снизились, поэтому переработчики вынуждены корректировать закупочные цены, чтобы оставаться конкурентными

"Мировые цены на молоко и молочные продукты, прежде всего масло, существенно снизились, поэтому переработчики вынуждены корректировать закупочные цены, чтобы оставаться конкурентными. Постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к частым отключениям электроэнергии, добавляя к себестоимости производства молока дополнительные расходы. В то же время расходы в переработке молока имеют аналогичные проблемы. Переработчиками фиксируется уменьшение спроса от населения, что также влияет на формирование конечной цены. Прогнозируется, что давление на закупочные цены сырого молока в ближайшие недели сохранится", — объясняет Гопка.

Экспертный прогноз: каких цен ждать в декабре

По словам экспертов, из-за военных рисков, а также предпраздничного ажиотажа, что приводит к повышению стоимости на 7-10% определенных групп товаров, цены действительно могут прыгнуть. Однако в январе медленно снизятся. А пока хозяйкам можно подумать о приобретении продуктов длительного хранения. Например, мясо для заморозки, консервы и сухие продукты можно купить уже сейчас — до 15 декабря, пока супермаркеты держат скидки. После 20 декабря мясо и деликатесы, вероятно, подорожают, но молочная продукция должна удержаться.

Что стоит купить заранее, чтобы сэкономить

Продукт Чому купити зараз? Ціна на початок грудня (грн) Прогноз до 25 грудня Свинина / індичка (кг) Святковий попит на холодець, запечене м’ясо та стейки; можна заморозити порціями 200–280 +7–10% Консерви (горошок / кукурудза, 400 г) Необхідні для олів’є; імпортні товари дорожчають через логістику 35–50 +5–8% Цукор / борошно (кг) Основні інгредієнти для випічки; добре зберігаються весь місяць 28–32 / 18–22 +3–5% Куряча тушка (кг) База для запіканок і бульйонів; стабільний продукт 119–127 +2–4% Яйця (десяток) Потрібні для салатів і випічки; сезонний пік попиту та вищі кормові витрати 50–65



*На основе данных Минфина, УКАБ, AgroWeek

Впрочем, после праздничной волны цены традиционно "оседают": в январе 2026 года ожидается коррекция вниз почти по всем группам товаров.

Напомним, ранее эксперты предупредили, что цены на хлеб будут расти и в дальнейшем. Однако смысла делать запасы нет, ведь этот продукт быстро портится.