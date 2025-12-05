Чи дійсно ціни суттєво зміняться перед святами і які саме продукти-лідери списку споживача додадуть у вартості в грудні? Фокус проаналізував традиційний новорічний різдвяний кошик.

Ціни на продукти напередодні новорічних свят в Україні демонструють неоднорідну динаміку: яйця та курятина — лідери зі зростання, тоді як на ринку молочних продуктів відбуваються суттєві коливання. Супермаркети пропонують знижки, але передсвятковий попит у грудні може підштовхнути ціни на 1,5-7% догори.

Тим часом аналітик УКАБ Максим Гопка не прогнозує значних змін вартості продуктового кошику, зазначаючи, що ціна формується залежно від пропозиції на ринку.

"Ціни на продукти зараз суттєво не зростуть… Супермаркети вже надають багато знижок на продукти харчування у зв'язку з наближенням свят. Ціни на базові продукти харчування наразі суттєвих змін не зазнали", — пояснює Фокусу експерт.

Святковий попит - найголовніший чинник зростання цін у грудні Фото: Facebook

Інфляція в Україні: що і як здорожчало напередодні зими

За даними Держстату, у жовтні 2025 року ціни знову поповзли вгору. За місяць подорожчання склало 0,9%, а за рік — 10,9%. Тобто, у середньому український споживчий кошик став дорожчим майже на 11%.

Є ще показник базової інфляції — це коли не враховують сезонні коливання, як-от овочі чи пальне. Він показав 0,6% за місяць і 10,2% за рік. Ці цифри важливі, бо демонструють: навіть без "стрибучих" товарів ціни зростають стабільно, і навантаження на бюджет родин не слабшає.

Що подорожчало найбільше, а що подешевшало

У продуктовому кошику зростання цін було найпомітнішим: за жовтень продукти та безалкогольні напої додали в середньому 1,6%.

Найбільше здорожчали яйця, додавши в ціні 11%. Овочі коштують на 10,4% більше, ніж попереднього місяця. А такі товари, як сало, хліб, масло, м’ясо, молоко, сир, риба, олія здорожчали у межах 1-7,1%.

Приємно, що деякі продукти подешевшали. Йдеться про цукор, рис, макаронні вироби та фрукти. Цей сегмент порадував покупців зниженням цін на 0,2-2,6%.

Після різдвяних свят очікується традиційне осідання цін і корекція вниз майже по всіх групах товарів Фото: З відкритих джерел

Якою буде річна інфляція до кінця 2025 року

Уже на жовтень індекс споживчих цін виріс на 7,3% від початку року. У річному вимірі це 107,3%, тобто на 7,3% більше, ніж минулого. Проте фінальні дані за листопад і грудень Держстат ще не оприлюднив. За оцінками НБУ, річна інфляція за 2025-й може опинитися у діапазоні 8,7–10,9%. На цей показник традиційно впливають святковий попит, ціни на енергію та сезонні коливання.

Щоб побачити, як змінились ціни на ключові продукти за рік, Фокус склав порівняльну таблицю цін за рік.

Грудень-2024 проти грудня-2025: як змінилися ціни в Україні

Продукт 2024 2025 Зміна Яйця (10 шт.) 64,24 73,5–77,5 +14–20% Куряче філе, кг ~175 244 +37–40% Куряча тушка, кг ~94 119–127 +27–35% Молоко, л 52–60 (0,9 л) 70–80 +10–30% у роздробі Вершкове масло (200 г) 102,23 100–120 можливе –30% після свят





*На основі даних Мінфіну, УКАБ, AgroWeek

Зазначимо, що найбільший тягар інфляції традиційно лягає на білкові групи продуктів, тоді як овочі продемонстрували рекордне за рік падіння, аж до –21,5%.

Яйця – абсолютний лідер зростання. А що з іншими продуктами?

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує зростання цін на продукти в грудні на 7-10% через передсвятковий попит та витрати на генератори для зберігання, перевищуючи загальну інфляцію. Яйця можуть сягнути 80-100 грн/десяток, молоко — 80 грн/л (+10 грн), м'ясо — свинина 300 грн/кг (+20 грн). Після свят ціни стабілізуються або впадуть, особливо на жирні молочні продукти на 30-35%.​

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка відзначив поступове зростання вартості курятини (в межах 2-6% залежно від виду м'яса).

"За останній місяць філе зросло на 2% до 244 грн/кг, стегно на 6% до 146 грн/кг. Куряча тушка в середньому коштує 119-127 грн/кг",- зазначає експерт.

Водночас Гопка каже, що пропозиція на ринку залишається достатньою, і виробники не зацікавлені у штучному розігріві. Тож для зростання цін на курятину перед святами передумов немає.

У листопаді на ринку молочних продуктів відбуваються суттєві коливання цін через внутрішні та зовнішні фактори Фото: Інформатор

Молочні продукти здешевшали, але є нюанс

Молочний сегмент поводиться нестабільно. Через зниження закупівельних цін на молоко-сировину — приблизно –10% за місяць — окремі позиції мають потенціал здешевлення. Але нерегулярні обстріли енергетичної інфраструктури створили виробникам додаткові витрати (генератори, холодний ланцюг), що піднімає роздріб на 10-30%.

У підсумку молоко у магазинах тримається в межах 70-80 грн/л, а вершкове масло — 100–120 грн за 200 г, причому у січні можливе падіння до мінімумів (-30–35%).

Світові ціни на молоко та молочні продукти, передусім масло, суттєво знизилися, тому переробники змушені коригувати закупівельні ціни, щоб залишатися конкурентними

"Світові ціни на молоко та молочні продукти, передусім масло, суттєво знизилися, тому переробники змушені коригувати закупівельні ціни, щоб залишатися конкурентними. Постійні обстріли енергетичної інфраструктури призводять до частих відключень електроенергії, додаючи до собівартості виробництва молока додаткові витрати. Водночас витрати у переробці молока мають аналогічні проблеми. Переробниками фіксується зменшення попиту від населення, що також впливає на формування кінцевої ціни. Прогнозується, що тиск на закупівельні ціни сирого молока в найближчі тижні збережеться", — пояснює Гопка.

Експертний прогноз: яких цін чекати у грудні

За словами експертів, через воєнні ризики, а також передсвятковий ажіотаж, що призводить до підвищення вартості на 7-10% певних груп товарів, ціни дійсно можуть стрибнути. Проте у січні поволі знизяться. А поки господиням можна подумати про придбання продуктів тривалого зберігання. Наприклад, м'ясо для заморозки, консерви та сухі продукти можна купити вже зараз – до 15 грудня, поки супермаркети тримають знижки. Після 20 грудня м'ясо та делікатеси, ймовірно, здорожчають, але молочна продукція має втриматися.

Що варто купити завчасно, щоб заощадити

Продукт Чому купити зараз? Ціна на початок грудня (грн) Прогноз до 25 грудня Свинина / індичка (кг) Святковий попит на холодець, запечене м’ясо та стейки; можна заморозити порціями 200–280 +7–10% Консерви (горошок / кукурудза, 400 г) Необхідні для олів’є; імпортні товари дорожчають через логістику 35–50 +5–8% Цукор / борошно (кг) Основні інгредієнти для випічки; добре зберігаються весь місяць 28–32 / 18–22 +3–5% Куряча тушка (кг) База для запіканок і бульйонів; стабільний продукт 119–127 +2–4% Яйця (десяток) Потрібні для салатів і випічки; сезонний пік попиту та вищі кормові витрати 50–65



*На основі даних Мінфіну, УКАБ, AgroWeek

Втім, після святової хвилі ціни традиційно "осідають": у січні 2026 очікується корекція вниз майже по всіх групах товарів.

Нагадаємо, раніше експерти попередили, що ціни на хліб будуть зростати і надалі. Проте сенсу робити запаси немає, адже цей продукт швидко псується.