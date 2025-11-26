В Україні почалися регулярні відключення світла: як це вплине на ціни у супермаркетах

ЗС РФ б'ють по українській енергетиці, спричиняючи у регіонах і столиці відключення світла. Фахівці попереджають, що ціна на деяку продукцію може відчутно зрости, адже виробництва страждають від наслідків знеструмлень.

Економіст Андрій Новак пояснив, що найбільше наслідки обстрілів енергетики відчувають на собі виробництва, які вимагають багато електроенергії. Зокрема, йдеться про великі заводи й фабрики, аграрні підприємства з великими потужностями та великими конвеєрними лініями. Про це мова у матеріалі видання "Комерсант Український" від 26 листопада.

Проблема для великих виробництв полягає у тому, що перейти на резервні джерела живлення без втрат для них неможливо. Водночас переривання виробничого циклу загрожує такими наслідками, як псування продукції, дорогі ремонти та мільйонні збитки.

"Компенсувати блекаути альтернативним живленням, перш за все, генераторами, можна, але лише, по-перше, тільки певний період часу, а по-друге, тільки порівняно невеликі виробничі потужності", — зазначив Новак.

Відключення світла: що може подорожчати на 15–20%

Виконавчий директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко розповів, що до стабільного електропостачання дуже чутливе виробництво м’яса птиці та яєць. Використання альтернативних джерел підвищує собівартість, а постійні відключення світла загрожують втратами поголів’я.

"Інкубація, а потім і вирощування молодняку курей-несучок, потребує чіткого дотримання технологічних показників утримання птиці впродовж чотирьох місяців, чого неможливо досягти без забезпечення стабільного та безперебійного постачання електроенергії", — пояснив Карпенко.

Виробникам м'яса курки електроенергія потрібна на усіх етапах — від інкубації до транспортування вже готової продукції. Окрім того, виробництво комбікормів для годівлі птиці ще не адаптоване до блекаутів. Потужне обладнання комбікормових заводів вимагає певної напруги, а дизель-генератори забезпечити його не дозволяють.

За прогнозом фахівця, проблеми зі світлом можуть призвести до того, що продукція птахівництва зросте в ціні на 15-20%. Окрім того, що собівартість самої продукції росте, комбікорм ще дорожчатиме, а птахівники вже вимушено скорочують плани посадок, таким чином зменшуючи обсяги виробництва.

Чи впливають відключення світла на овочі й фрукти

Координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорев підтвердив, що відключення світла впливають і на плодоовочеву галузь. Однак у більшості регіонів виробництва не зупиняється навіть попри усі труднощі.

"На всіх територіях України, де зараз продовжується життя, виробництво, в принципі, продовжується. Тільки в критичних випадках, коли території окуповуються, ми там вже не можемо ні працювати, ні жити", — наголосив він, уточнивши, що серйозні перебої стаються лише через критичні руйнування.

Однак навіть після руйнування інфраструктури на 80–100% виробництва поступово відновлюються, і робота продовжується. На строки вирощування продукції відключення світла не вплинуть, але обсяги можуть зменшитися.

Ці ризики стосуються підприємств, які були зруйновані ворогом, не мають альтернативних джерел або втратили можливість підтримувати умови для зберігання. В такому разі аграрії змушені кардинально змінювати бізнес-плани.

"Тоді продукцію будуть намагатися чи зберігати в іншому місті, чи коригувати свої виробничі й торгові плани", — додав Хорев.

Нагадаємо, Фокус проаналізував ситуацію зі світлом в Україні станом на 26 листопада. Найгірша ситуація нині — у Харкові, Полтаві, Сумах та Києві. Експерти розповіли, як стрибки напруги вплинуть на життя українців.

Журналісти "Укрінформу" проаналізували, як змінилися ціни на продукти в Україні за один рік. З’ясувалося, що найбільше подорожчали яйця, на другому місці — соняшникова олія.