В Украине начались регулярные отключения света: как это повлияет на цены в супермаркетах

ВС РФ бьют по украинской энергетике, вызывая в регионах и столице отключения света. Специалисты предупреждают, что цена на некоторую продукцию может ощутимо вырасти, ведь производства страдают от последствий обесточивания.

Экономист Андрей Новак пояснил, что больше всего последствия обстрелов энергетики ощущают на себе производства, которые требуют много электроэнергии. В частности, речь идет о крупных заводах и фабриках, аграрных предприятиях с большими мощностями и большими конвейерными линиями. Об этом речь в материале издания "Коммерсант Украинский" от 26 ноября.

Проблема для крупных производств заключается в том, что перейти на резервные источники питания без потерь для них невозможно. В то же время прерывание производственного цикла чревато такими последствиями, как порча продукции, дорогостоящие ремонты и миллионные убытки.

"Компенсировать блэкауты альтернативным питанием, прежде всего, генераторами, можно, но только, во-первых, только определенный период времени, а во-вторых, только сравнительно небольшие производственные мощности", — отметил Новак.

Отключение света: что может подорожать на 15-20%

Исполнительный директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко рассказал, что к стабильному электроснабжению очень чувствительно производство мяса птицы и яиц. Использование альтернативных источников повышает себестоимость, а постоянные отключения света грозят потерями поголовья.

"Инкубация, а затем и выращивание молодняка кур-несушек, требует четкого соблюдения технологических показателей содержания птицы в течение четырех месяцев, чего невозможно достичь без обеспечения стабильного и бесперебойного снабжения электроэнергии", — пояснил Карпенко.

Производителям мяса курицы электроэнергия нужна на всех этапах — от инкубации до транспортировки уже готовой продукции. Кроме того, производство комбикормов для кормления птицы еще не адаптировано к блэкаутам. Мощное оборудование комбикормовых заводов требует определенного напряжения, а дизель-генераторы обеспечить его не позволяют.

По прогнозу специалиста, проблемы со светом могут привести к тому, что продукция птицеводства вырастет в цене на 15-20%. Кроме того, что себестоимость самой продукции растет, комбикорм еще дорожать, а птицеводы уже вынужденно сокращают планы посадок, таким образом уменьшая объемы производства.

Влияют ли отключения света на овощи и фрукты

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев подтвердил, что отключения света влияют и на плодоовощную отрасль. Однако в большинстве регионов производства не останавливается даже несмотря на все трудности.

"На всех территориях Украины, где сейчас продолжается жизнь, производство, в принципе, продолжается. Только в критических случаях, когда территории оккупируются, мы там уже не можем ни работать, ни жить", — подчеркнул он, уточнив, что серьезные перебои происходят только из-за критических разрушений.

Однако даже после разрушения инфраструктуры на 80-100% производства постепенно восстанавливаются, и работа продолжается. На сроки выращивания продукции отключения света не повлияют, но объемы могут уменьшиться.

Эти риски касаются предприятий, которые были разрушены врагом, не имеют альтернативных источников или потеряли возможность поддерживать условия для хранения. В таком случае аграрии вынуждены кардинально менять бизнес-планы.

"Тогда продукцию будут пытаться или хранить в другом городе, или корректировать свои производственные и торговые планы", — добавил Хорев.

Напомним, Фокус проанализировал ситуацию со светом в Украине по состоянию на 26 ноября. Худшая ситуация сейчас — в Харькове, Полтаве, Сумах и Киеве. Эксперты рассказали, как скачки напряжения повлияют на жизнь украинцев.

Журналисты "Укринформа" проанализировали, как изменились цены на продукты в Украине за один год. Выяснилось, что больше всего подорожали яйца, на втором месте — подсолнечное масло.