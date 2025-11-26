Скачки напряжения в электросети, из-за которых останавливается транспорт в украинских городах, свидетельствуют о перегрузке и нестабильности энергосистемы. Фокус выяснил главную причину нынешних скачков и какое влияние это окажет на дальнейшее восстановление и жизнь украинцев.

В Украине фиксируют падение напряжения в электросети. Об аварийных отключениях и прекращении работы транспорта сообщают горсоветы. На днях в Харькове упало напряжение и около часа не курсировали поезда в метро, а наземный электротранспорт работал на 80%. Также в городе перезапускают систему водоснабжения, что связано с падением напряжения в электросети. Из-за очередных ракетных ударов по критической инфраструктуре в Чугуеве около 25 тысяч абонентов остались без электроснабжения, сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов.

Скачки и отключения по регионам (по состоянию на 26 ноября 2025 года)*

Кроме Харьковщины скачки напряжения фиксируются в Киеве. Полтава и Сумы — с разбитыми сетями и регулярными провалами напряжения. Фокус проанализировал ситуацию и в других регионах страны.

Відео дня

Регіон Місто Стан стрибків напруги та електропостачання Харківська Харків Часті сильні стрибки напруги, збої в метро, перебої з водопостачанням, аварійні відключення (2–3 черги) Полтавська Полтава Регулярні стрибки напруги, відключення світла (2–3 черги) Сумська Суми Пошкодження мереж, часті стрибки, графіки відключень (2–3 черги) Київська Київ Стрибки напруги, до 11 годин відключень на добу, графіки 3–4 черг Львівська Львів Періодичні стрибки, графіки відключень (3–4 черги) Дніпропетровська Дніпро Аварійні відключення, сильні навантаження на мережу Тернопільська Тернопіль Погодинні графіки, помірні стрибки Вінницька Вінниця Відключення світла, графіки 2–3 черги Запорізька Запоріжжя Високий ризик стрибків, часткові відключення Чернігівська Чернігів Пошкодження мереж, висока нестабільність Хмельницька Хмельницький Помірні стрибки, графіки відключень Одеська Одеса Ризик стрибків напруги, періодичні відключення

*На основе данных "Укрэнерго", ДТЭК официальных сообщений облэнерго регионов Украины, из открытых источников

Худшая ситуация — в Харькове, Полтаве, Сумах и Киеве, где сети физически перегружены, частично повреждены и работают в резервных конфигурациях.

В Харькове, Полтаве, Сумах и Киеве — худшая ситуация с напряжением — сети там физически перегружены Фото: Freepik

Почему возникают провалы напряжения

Энергетический эксперт, директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович объясняет причины нестабильности: "Почему такие скачки происходят? Потому что то оборудование, которое уцелело, не всегда адекватно срабатывает в части стабильного напряжения. Оператор системы распределения Полтавской области объявил форс-мажор из-за невозможности обеспечивать поставки электроэнергии надлежащего качества. Одна из характеристик надлежащего качества — это рабочий диапазон напряжения. Напомню, с лета у нас изменился стандарт, он теперь не 220, а 230 Вольт, плюс-минус 10%. В пределах этого коридора должно обеспечиваться напряжение, и это ответственность оператора системы распределения. Но заявление было такое, что в условиях, когда происходят систематические атаки на оборудование, в условиях, когда есть ограниченная возможность передачи электроэнергии, например из других регионов, оператор не может брать на себя такую ответственность и обеспечивать поставки электроэнергии надлежащего качества".

Продолжительность проблем с напряжением в сети зависит от темпов ремонта сетей и наличия необходимого оборудования

В таких условиях даже незначительная перегрузка может вызвать резкие скачки, которые опасны для оборудования потребителей — от бытовой техники до промышленных линий.

Ницович отмечает, что продолжительность проблем с напряжением в сети зависит от темпов ремонта сетей и наличия необходимого оборудования.

"Если запасное оборудование в наличии, если есть возможность провести ремонт, обычно после ремонта этот вопрос решается. Если оборудования нет, его надо ждать, заказывать. Тогда длительное время работает резервное питание, которое не рассчитано на постоянное обеспечение, и в таких условиях могут происходить повторные скачки", — говорит эксперт.

Такая картина наблюдается во многих городах, оказавшихся на грани перегрузки сетей — особенно на востоке и в центре.

Оборудование, которое уцелело во время атак БпЛА или ракетных ударов, не всегда адекватно срабатывает в части стабильного напряжения Фото: минэнергетики

Энергетические скачки и рост цен: о чем свидетельствует статистика

Регулярные скачки напряжения и отключения электроэнергии влияют не только на жизнедеятельность горожан, но и имеют прямое влияние на экономику — производство и бизнес в разных регионах Украины.

По данным Госстата, в октябре 2025 года цены производителей промышленной продукции выросли на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом измерении — +5,5%. Повышение цен произошло прежде всего из-за роста стоимости в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (+10,3%).

Нестабильность энергоснабжения непосредственно влияет на производителей и их расходы

Как пояснил финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, нестабильность энергоснабжения напрямую влияет на производителей и их расходы: "Цены производителей прыгнули до 15-месячного максимума по динамике к предыдущему месяцу +4,9% м.м. Причина — резкий рост энергетических цен, у производителей электроэнергии. Рынок разбалансирован. Тем временем, цены производителей пищевых продуктов выросли на 0,5%м.м (+17% г.г). По результатам октября, годовой рост потребительских цен на продукты питания опережает годовой рост цен производителей пищевых продуктов на 5,4 п.п.. Но не надо надеяться, что это сигнал к снижению потребительских цен. Нет. Это просто сезонное влияние значительных колебаний овощей и фруктов на общий показатель инфляции продуктов".

Что происходит в городах с электричеством и скачками напряжения и как это влияет на цены и бизнес — актуальная информация Фото: Фокус

Что дальше: ближайшие месяцы будут сложными

По прогнозам экспертов, даже если массированных атак на энергоинфраструктуру не будет, скачки напряжения будут оставаться еще несколько лет из-за длительного цикла восстановления инфраструктуры и дефицита отдельных типов оборудования.

Украина входит в фазу, когда локальные технические инциденты начинают формировать общеэкономические тренды — от цен на продукты до логистики, транспорта и конкурентоспособности промышленности.

Важно

Отключения света после войны: как долго будут действовать графики для украинцев (видео)

Напомним, в ночь на 26 ноября армия РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА. В Запорожье были ранены по меньшей мере 19 человек, также под атакой находились Харьковская и Одесская области.

Ранее россияне совершили комбинированную атаку на Киев. В столице начались перебои с электроснабжением и водой, горели жилые дома. Во время обстрела был поврежден логистический центр супермаркетов Novus.