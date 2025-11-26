РФ атаковала Украину "Шахедами": количество пострадавших возросло, что известно о последствиях

В ночь на 26 ноября ВС РФ обстреливали Украину ракетами и ударными беспилотниками. В Запорожье были ранены по меньшей мере 19 человек, также под атакой находились Харьковская и Одесская области.

Об увеличении количества раненых в результате обстрелов Украины 26 ноября сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров по состоянию на 7:00. По его данным, всего оккупанты нанесли по областному центру 11 ударов, повреждения получили 31 многоэтажка и 20 частных домов.

Россияне ударили по Запорожью беспилотниками типа "Шахед" вечером 25 ноября. В результате атаки были повреждены жилые многоэтажки, общежитие и АЗС, загорелись магазин и предприятие.

"Там, где повреждения незначительные, специалисты забивают окна плитами OSB, чинят балконы, восстанавливают герметичность квартир", — рассказал Иван Федоров.

Всего в течение суток оккупанты нанесли по Запорожской области 771 удар, под атакой находился 21 населенный пункт.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 из очага опасности были спасены 10 человек. Чрезвычайники ликвидировали 9 пожаров на общей площади 2 288 квадратных метров.

Обстрел Украины 26 ноября: последствия в Харькове

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в 3:25 сообщил о ракетных ударах по пригороду Харькова. Информации о пострадавших на тот момент не поступало, последствия попаданий уточнялись.

Городской голова Харькова Игорь Терехов перед тем уточнял, что взрывы прогремели за пределами города, в ближайшем пригороде.

Атака на Одессу

Воздушные силы Вооруженных сил Украины ночью 26 ноября также сообщали о движении российских беспилотников в направлении Одессы, воздушная тревога в области продолжалась с 1:39 до 4:59. Местные медиа писали о звуках работы противовоздушной обороны. Информации о последствиях атаки на момент публикации новости не было.

Кроме того, под атакой российских БПЛА был Кривой Рог. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что украинская противовоздушная оборона ночью сбила над Днепропетровской областью 5 вражеских беспилотников.

Напомним, в ночь на 25 ноября россияне осуществили комбинированную атаку на Киев. В столице начались перебои с электроснабжением и водой, горели жилые дома. Во время обстрела был поврежден логистический центр супермаркетов Novus.

Также 25 ноября ВС РФ ударили по "Харьковоблэнерго": пострадала подстанция, которая обеспечивала электроэнергией систему водоснабжения. В некоторых районах наблюдались снижение давления и ограничение поставок воды.