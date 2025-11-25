ВС РФ ударили по "Харьковоблэнерго": в городе ввели график подачи воды, подробности

В Харькове 25 ноября подача воды осуществляется по графику из-за повреждения инфраструктуры после атак российских беспилотников. Часть районов города сейчас сталкивается с временным снижением давления воды и ограничениями в ее подаче.

Как рассказал харьковский городской голова Игорь Терехов журналистам "Суспільне", ночью на город была осуществлена массированная атака десятью беспилотниками типа "Шахед", в результате чего серьезно пострадала трансформаторная подстанция. Она обеспечивала электроснабжение для системы водоснабжения города. Из-за повреждения оборудования Харьков перешел на собственную генерацию электроэнергии, а подачу воды организовали по графику.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы у Харькова была вода и обеспечено нормальное водоснабжение во всех районах", — сообщил Терехов.

По данным городского совета, в настоящее время около 60% абонентов получают воду в обычном режиме. В некоторых районах наблюдается временное снижение давления и ограничение подачи из-за ремонтных работ. Конкретные графики восстановления водоснабжения пока не обнародованы.

Відео дня

Также стоит отметить, что около 22:00 городской голова Чугуева Галина Минаева сообщила о массированном ударе беспилотников по объекту критической инфраструктуры и повреждении многоквартирного дома. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела. Возможны временные перебои с водоснабжением в близлежащих районах.

Ранее, ночью 25 ноября, Харьковский городской совет предупреждал о временном прекращении водоснабжения в связи с технологическими переподключениями систем, необходимыми после атак на энергетические объекты области. Воды могло не быть до утра, чтобы обезопасить оборудование, сбалансировать работу сетей и обеспечить стабильную подачу в последующие дни. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

ВС РФ атаковали Харьков в ночь на 25 ноября: что известно о последствиях

Также мэр Харькова Игорь Терехов писал, что в результате ночной массированной атаки РФ по Харькову погибли четыре человека, еще 17 жителей получили ранения, среди них — двое детей. Двое пострадавших находятся в больнице.

Удары были нанесены по Шевченковскому, Салтовскому и Холодногорскому районам. В Шевченковском районе повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, линии электропередач и уличное освещение.

В Салтовском районе взрывы произошли вблизи жилой застройки, повреждены многоэтажные дома, частные дома и школа, пострадала электроподстанция. Зато в Холодногорском районе зафиксированы разрушения гражданских предприятий, складских помещений и объектов малого бизнеса.

Всего повреждено около 40 жилых домов, выбито более 500 окон. На местах работают экстренные службы, продолжается дообследование поврежденных объектов.

Напомним, что в ночь на 25 ноября ВС РФ запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" и баллистические ракеты, в частности в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки.

Также Фокус писал, что согласно данным городских властей, от обстрелов ВС РФ в столице погибло семь человек, а получили ранения 20 жителей.