ЗС РФ вдарили по "Харківобленерго": у місті ввели графік подачі води, подробиці

У Харкові 25 листопада подача води здійснюється за графіком через пошкодження інфраструктури після атак російських безпілотників. Частина районів міста наразі стикається з тимчасовим зниженням тиску води та обмеженнями в її подачі.

Як розповів харківський міський голова Ігор Терехов журналістам "Суспільне", вночі на місто було здійснено масовану атаку десятьма безпілотниками типу "Шахед", внаслідок чого серйозно постраждала трансформаторна підстанція. Вона забезпечувала електропостачання для системи водопостачання міста. Через пошкодження обладнання Харків перейшов на власну генерацію електроенергії, а подачу води організували за графіком.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб у Харкова була вода та забезпечене нормальне водопостачання в усіх районах", — повідомив Терехов.

За даними міської ради, на цей час близько 60% абонентів отримують воду у звичайному режимі. У деяких районах спостерігається тимчасове зниження тиску та обмеження подачі через ремонтні роботи. Конкретні графіки відновлення водопостачання поки не оприлюднені.

Також варто зазначити, що близько 22:00 міська голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила про масований удар безпілотників по об’єкту критичної інфраструктури та пошкодження багатоквартирного будинку. Постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Можливі тимчасові перебої з водопостачанням у прилеглих районах.

Раніше, вночі 25 листопада, Харківська міська рада попереджала про тимчасове припинення водопостачання у зв’язку з технологічними перепідключеннями систем, необхідними після атак на енергетичні об’єкти області. Води могло не бути до ранку, аби убезпечити обладнання, збалансувати роботу мереж та забезпечити стабільну подачу в наступні дні. Після завершення робіт водопостачання буде відновлено.

ЗС РФ атакували Харків у ніч на 25 листопада: що відомо про наслідки

Також мер Харкова Ігор Терехов писав, що внаслідок нічної масованої атаки РФ по Харкову загинули четверо людей, ще 17 мешканців дістали поранення, серед них — двоє дітей. Двоє постраждалих перебувають у лікарні.

Удари були завдані по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах. У Шевченківському районі пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач і вуличне освітлення.

У Салтівському районі вибухи сталися поблизу житлової забудови, пошкоджені багатоповерхові будинки, приватні оселі та школа, постраждала електропідстанція. Натомість у Холодногірському районі зафіксовані руйнування цивільних підприємств, складських приміщень та об’єктів малого бізнесу.

Загалом пошкоджено близько 40 житлових будинків, вибито понад 500 вікон. На місцях працюють екстрені служби, триває дообстеження пошкоджених об’єктів.

Нагадаємо, що у ніч на 25 листопада ЗС РФ запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр" та балістичні ракети, зокрема у Києві пролунали вибухи на тлі атаки.

Також Фокус писав, що згідно з даними міської влади, від обстрілу ЗС РФ у столиці загинуло семеро людей, а отримали поранення 20 мешканців.