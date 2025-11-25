Кількість загиблих у Києві зросла: Кличко розповів про хід розбору завалів та жертв ЗС РФ

Станом на 12:40 у Києві зросла кількість загиблих від російської ракетно-дронової атаки в ніч на 25 листопада, повідомив міський голова Віталій Кличко. Крім того, все більше людей потребують медичної допомоги, а рятувальники продовжують шукати потерпілих під руїнами будинків.

Об 9:40 Кличко написав про шістьох загиблих, а вже через три години стало відомо про нову жертву російського удару. У Telegram-каналі посадовця з'явилась інформація про роботу ДСНС та інших служб у Святошинському, Дніпровському, Деснянському районах столиці.

Згідно з даними міської влади, від обстрілу ЗС РФ загинуло семеро, а отримали поранення 20 людей. Серед поранених є одна дитина, і семеро перебувають у медзакладі у важкому стані, написав Кличко.

Обстріл Києва — що сталось 25 листопада

У каналі ДСНС розповіли деталі про обстріл Києва в ніч з 24 на 25 листопада. Рятувальники повідомили, що поруч зі складом, який загорівся у Святошинському районі, виявили тіла чотирьох загиблих. Станом на 9 год пожежу загасили, ідеться у повідомленні. Згодом додається, що триває робота у Печерському та Дніпровському районах: розбирають руйнування у багатоповерхівці та гаражному кооперативі. Як ідеться у публікаціях Кличка, у Печерську загорілось та є руйнування на рівні 4–7 поверхів 22 поверхівки.

Відео дня

Тим часом медіа "Обозреватель" опублікувало фото з місця влучання по складу. Бачимо, що росіяни влучили по складу торгівельної мережі Novus.

Обстріл Києва — склад, пошкоджений ударом РФ 25 листопада Фото: Обозреватель

Тим часом моніторинговий канал MonitorWar на основі повідомлень Повітряних сил ЗСУ створив орієнтовну карту руху російських ракет та дронів, які атакували Україну 25 листопада. Більшість маршрутів російських засобів ураження спрямовано на Київ: столиці загрожували і дрони-камікадзе, і аеробалістичні ракети "Кинджал", і крилаті ракети Х-101, і балістичні та крилаті "Іскандери", і "Калібри". Крім того, під ударом опинилась Одеса, якій загрожували ударні безпілотники.

Обстріл Києва — траєкторія ракет та дронів ЗС РФ 25 листопада Фото: Monitorwar

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський зранку 25 листопада відреагував на удар ЗС РФ. Президент написав у Telegram, що росіяни запустили сумарно 22 ракети різних типів та 460 безпілотників. Глава держави зауважив, що РФ продовжує убивати українців на тлі переговорів, ініційованих Трампом. Комунальні служби заявили, що через російський обстріл кияни певний час сидітимуть без світла та тепла.

Нагадуємо, у мережі з'явилось відео з Києва, на якому жінку з дитиною не пустили в укриття під час російського обстрілу 25 листопада.