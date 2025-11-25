Росіяни атакували 22 ракетами та запустили 460 дронів: у Києві зросла кількість загиблих

Уночі та вранці 25 листопада російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку на Київ. РФ масовано задіяла в атаці по столиці "Шахеди", аеробалістичні ракети Кинджал, крилаті Калібри та Іскандери-К.

Приблизно о 9 ранку медики підтвердили загибель шести людей у Києві, про що повідомив мер столиці Віталій Кличко. Фокус зібрав усе що відомо.

Росіяни атакували житлові будинки в Києві Фото: ДСНС

Атака на Київ тривала із опівночі у кілька етапів. Росіяни атакували цивільних та об'єкти енергетичної інфраструктури.

Тимур Ткаченко, голова міської військової адміністрації та мер Києва Кличко повідомили про шістьох загиблих та 14 постраждалих.

"8 людей медики госпіталізували, зокрема одну дитину. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", — повідомив мер Кличко та підтвердив загибель шістьох киян.

"Шахед" влетів просто в квартиру на Русанівці Фото: Нацполіція

Було атаковано житлові будинки в Києві Фото: Нацполіція

Тимур Ткаченко приблизно о сьомій ранку повідомляв про щонайменше чотирьох загиблих у Святошинському районі столиці та шістьох поранених дорослих та одну дитину. У Дніпровському районі Києва загинули двоє людей внаслідок нічного влучання у багатоповерхівку, серед них 86-річна жінка.

"Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор", — писав Ткаченко.

У Нацполіції Києва повідомили про пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури у п'яти районах столиці:

Голосіївському;

Дарницькому;

Деснянському;

Дніпровському та Печерському районах.

У Печерському районі влучання у 22-поверховий будинок, внаслідок якого є руйнування та виникла пожежа. Медики надали допомогу одній жінці із гострою реакцією на стрес.

"У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у девʼятиповерховому будинку. Відомо про двох загиблих, серед яких 86-річна жінка. Особа другого загиблого наразі встановлюється. П'ять людей зазнали травм", — повідомили у Нацполіції.

Відомо, що у Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору.

А у Святошинському районі було атаковано складське приміщення. Там загинули четверо, повідомили у ДСНС.

У Святошинському районі загинули четверо людей Фото: ДСНС

З фото зрозуміло, що один із загиблих — це водій вантажівки, його тіло деблокували з кабіни авто.

"Також били по Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. Головні цілі – енергетика і все, що забезпечує нормальне життя. Загалом росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість — російсько-іранські шахеди. Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів — Молдови та Румунії, є точний час прольотів", — повідомили у ДСНС.

Унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання, повідомили у КМДА. Наразі подання тепла обмежено для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки.

Також у пабліках повідомляють про пошкодження на Дарницькому вокзалі, але офіційно цю інформацію ще не підтвердили.

Нагадаємо, внаслідок масованої комбінованої атаки росіян на столицю у ніч на 25 листопада почалися перебої з електро- та водопостачанням. Також через ворожий обстріл постраждали житлові будинки у центрі Києва.

Фокус писав про атаку росіян на Київ. Крім ударних дронів, які тероризували столицю впродовж усієї ночі, росіяни атакували крилатими ракетами Х-59/69, а також ракетами "Кинджал".