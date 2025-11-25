Россияне атаковали 22 ракетами и запустили 460 дронов: в Киеве возросло количество погибших

Ночью и утром 25 ноября российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку на Киев. РФ массированно задействовала в атаке по столице "Шахеды", аэробаллистические ракеты Кинжал, крылатые Калибры и Искандеры-К.

Около 9 утра медики подтвердили гибель шести человек в Киеве, о чем сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Фокус собрал все что известно.

Россияне аткували жилые булынки в Киеве Фото: ГСЧС

Атака на Киев продолжалась с полуночи в несколько этапов. Россияне атаковали гражданских и объекты энергетической инфраструктуры.

Тимур Ткаченко, глава городской военной администрации и мэр Киева Кличко сообщили о шести погибших и 14 пострадавших.

"8 человек медики госпитализировали, в том числе одного ребенка. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно", — сообщил мэр Кличко и подтвердил гибель шестерых киевлян.

"Шахед" влетел прямо в квартиру на Русановке Фото: Нацполиция

Были атакованы жилые дома в Киеве Фото: Нацполиция

Тимур Ткаченко около семи утра сообщал о по меньшей мере четырех погибших в Святошинском районе столицы и шести раненых взрослых и одном ребенке. В Днепровском районе Киева погибли два человека в результате ночного попадания в многоэтажку, среди них 86-летняя женщина.

"Россияне целенаправленно целят по гражданской инфраструктуре и жилью. Циничный террор", — писал Ткаченко.

В Нацполиции Киева сообщили о повреждении жилых домов и гражданской инфраструктуры в пяти районах столицы:

Голосеевском;

Дарницком;

Деснянском;

Днепровском и Печерском районах.

В Печерском районе попадание в 22-этажный дом, в результате которого есть разрушения и возник пожар. Медики оказали помощь одной женщине с острой реакцией на стресс.

"В Днепровском районе в результате вражеской атаки возник пожар в девятиэтажном доме. Известно о двух погибших, среди которых 86-летняя женщина. Личность второго погибшего сейчас устанавливается. Пять человек получили травмы", — сообщили в Нацполиции.

Известно, что в Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора.

А в Святошинском районе было атаковано складское помещение. Там погибли четверо, сообщили в ГСЧС.

В Святошинском районе погибли четыре человека Фото: ГСЧС

Из фото понятно, что один из погибших — это водитель грузовика, его тело деблокировали из кабины авто.

"Также били по Днепровской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях. Главные цели — энергетика и все, что обеспечивает нормальную жизнь. В целом россияне применили 22 ракеты различных типов, в том числе аэробаллистические, и более 460 дронов, из которых большинство — российско-иранские шахеды. Известно, что четыре дрона вылетели к нашим соседям — Молдове и Румынии, есть точное время пролетов", — сообщили в ГСЧС.

В результате ночного обстрела в Киеве временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения, сообщили в КГГА. Сейчас подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома.

Также в пабликах сообщают о повреждениях на Дарницком вокзале, но официально эту информацию еще не подтвердили.

Напомним, в результате массированной комбинированной атаки россиян на столицу в ночь на 25 ноября начались перебои с электро- и водоснабжением. Также из-за вражеского обстрела пострадали жилые дома в центре Киева.

Фокус писал об атаке россиян на Киев. Кроме ударных дронов, которые терроризировали столицу в течение всей ночи, россияне атаковали крылатыми ракетами Х-59/69, а также ракетами "Кинжал".