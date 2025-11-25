"Кинжалы" и крылатые ракеты: Киев под утро подвергся масштабной атаке — что известно

Российские оккупанты утром 25 ноября осуществили повторный массовый удар по Киеву.

Кроме ударных дронов, которые терроризировали столицу в течение всей ночи, россияне атаковали крылатыми ракетами Х-59/69, а также ракетами "Кинжал". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Корреспонденты Фокуса подтверждают мощные взрывы, которые раздаются по всему Киеву.

Под ударом, вероятно, традиционно оказалась энергосистема столицы.

При этом все новые и новые "Шахеды" продолжают заходить на территорию Киева.

Председатель КГВА Тимур Ткаченко отметил, что Россия повторно осуществляет комбинированную атаку на столицу. Сейчас еще фиксируются вражеские цели в направлении города с востока. Он призвал оставаться в укрытиях до отбоя.

Відео дня

В 7:20 Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрела погибли два человека, еще семеро — получили ранения. Двух из них медики госпитализировали. Тимур Ткаченко сообщил, что среди погибших — 86-летняя женщина.

В Святошинском районе разрушения в нежилом помещении. По предварительной информации, под завалами могут быть люди.

Ночная атака россиян

Российская атака продолжается всю ночь. Около часа ночи российская армия запустила по Украинекрылатые ракеты типа "Калибр" и баллистические ракеты. Целью врага стал Киев.

В городе начались перебои с электро- и водоснабжением. В нескольких домах в Киеве произошло возгорание.

Кроме того под ударом была Белая Церковь: там пострадала 14-летняя девочка.

Под утро россияне решили продолжить свою атаку: По Украине начала распространяться воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА. В частности, Воздушные силы ВСУ сообщают о по меньшей мере 10 вражеских БпЛА в Киевской и Черниговской областях. Также под массированным ударом дронов находится Одесская область.