Десятки БпЛА: россияне под утро запустили "Шахеды" по Украине — где угроза ударов

Под утро 25 ноября по Украине начала распространяться воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА. Десятки российских "Шахедов" зафиксированы на юге и севере страны.

Воздушная тревога объявлена была объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях. Фокус собрал информацию об утренней атаке россиян.

Под утро, около 05:40 часов, в Киеве объявили повторную за ночь воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили о движении нескольких вражеских дронов в направлении столицы с северо-востока.

Также, по данным Воздушных сил, из акватории Черного моря новая группа вражеских дронов держала курс на Одесскую область.

Кроме того, десятки российских дронов были зафиксированы в ряде регионов:

на Черниговщине в направлении Киевской области;

в Сумской области западным курсом;

несколько ударных БпЛА на Полтавщине и на Николаевщине.

Скриншот | предупреждения Воздушных сил о движении "Шахедов"

По данным мониторинговых каналов, в направлении Одесской области двигались по меньшей мере 25 ударных дронов. Они держали курс на Черноморск, Южное и Одессу.

На Киевщине утром были слышны звуки взрывов: в ОВА сообщили о работе ПВО по вражеским дронам в небе.

Также большая группа вражеских БпЛА из не менее 12 единиц двигалась по состоянию на 06:48 часов из Черниговской области курсом на Бровары, Борисполь и Киев, предупредили мониторинговые каналы.

Кроме того, Воздушные силы на утро предупредили об угрозе применения врагом управляемых авиационных ракет.

Напомним, в ночь на 25 ноября россияне запустили по Украине баллистику, "Калибры" и "Кинжалы": под массированным комбинированным ударом оказалась столица.

В ГСЧС сообщили, что в результате ночной атаки на Киев и область есть погибшие и раненые, поднялись пожары в жилых домах и зафиксированы разрушения.