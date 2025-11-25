Десятки БпЛА: росіяни під ранок запустили "Шахеди" по Україні — де загроза ударів
Під ранок 25 листопада Україною почала поширюватися повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Десятки російських "Шахедів" зафіксовано на півдні та півночі країни.
Повітряну тривогу оголошено було оголошено у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях. Фокус зібрав інформацію про ранкову атаку росіян.
Під ранок, близько 05:40 години, у Києві оголосили повторну за ніч повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про рух кількох ворожих дронів у напрямку столиці з північного сходу.
Також, за даними Повітряних сил, з акваторії Чорного моря нова група ворожих дронів тримала курс на Одеську область.
Окрім того, десятки російських дронів було зафіксовано у низці регіонів:
- на Чернігівщині у напрямку Київщини;
- на Сумщині західним курсом;
- кілька ударних БпЛА на Полтавщині та на Миколаївщині.
За даними моніторингових каналів, у напрямку Одещини рухалися щонайменше 25 ударних дронів. Вони тримали курс на Чорноморськ, Південне та Одесу.
На Київщині вранці було чутно звуки вибухів: в ОВА повідомили про роботу ППО по ворожих дронах у небі.
Також велика група ворожих БпЛА із щонайменше 12 одиниць рухалася станом на 06:48 годину з Чернігівської області курсом на Бровари, Бориспіль та Київ, попередили моніторингові канали.
Окрім того, Повітряні сили на ранок попередили про загрозу застосування ворогом керованих авіаційних ракет.
Нагадаємо, у ніч на 25 листопада росіяни запустили по Україні балістику, "Калібри" та "Кинджали": під масованим комбінованим ударом опинилася столиця.
У ДСНС повідомили, що внаслідок нічної атаки на Київ та область є загиблі та поранені, здійнялися пожежі у житлових будинках та зафіксовані руйнування.