"Кинджали" та крилаті ракети: Київ під ранок зазнав масштабної атаки — що відомо

Російські окупанти зранку 25 листопада здійснили повторний масовий удар по Києву.

Крім ударних дронів, які тероризували столицю впродовж усієї ночі, росіяни атакували крилатими ракетами Х-59/69, а також ракетами "Кинджал". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Кореспонденти Фокусу підтверджують потужні вибухи, які лунають по всьому Києву.

Під ударом, ймовірно, традиційно опинилася енергосистема столиці.

Водночас все нові і нові "Шахеди" продовжують заходити на територію Києва.

Голова КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що Росія повторно здійснює комбіновану атаку на столицю. Наразі ще фіксуються ворожі цілі в напрямку міста зі сходу. Він закликав залишатися в укриттях до відбою.

О 7:20 Віталій Кличко повідомив, що внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще семеро — дістали поранення. Двох із них медики госпіталізували. Тимур Ткаченко повідомив, що серед загиблих — 86-річна жінка.

У Святошинському районі руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

Нічна атака росіян

Російська атака триває всю ніч. Приблизно о першій ночі російська армія запустила по Україні крилаті ракети типу "Калібр" та балістичні ракети. Ціллю ворога став Київ.

У місті почалися перебої з електро- та водопостачанням. У декількох будинках в Києві сталося займання.

Крім того під ударом була Біла Церква: там постраждала 14-річна дівчинка.

Під ранок росіяни вирішили продовжити свою атаку: Україною почала поширюватися повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ повідомляють про щонайменше 10 ворожих БпЛА в Київській та Чернігівській областях. Також під масованим ударом дронів перебуває Одещина.