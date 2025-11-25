Количество погибших в Киеве возросло: Кличко рассказал о ходе разбора завалов и жертвах ВС РФ

По состоянию на 12:40 в Киеве возросло количество погибших от российской ракетно-дроновой атаки в ночь на 25 ноября, сообщил городской голова Виталий Кличко. Кроме того, все больше людей нуждаются в медицинской помощи, а спасатели продолжают искать пострадавших под руинами домов.

В 9:40 Кличко написал о шести погибших, а уже через три часа стало известно о новой жертве российского удара. В Telegram-канале чиновника появилась информация о работе ГСЧС и других служб в Святошинском, Днепровском, Деснянском районах столицы.

Согласно данным городских властей, от обстрела ВС РФ погибли семь человек, а получили ранения 20 человек. Среди раненых есть один ребенок, и семеро находятся в медучреждении в тяжелом состоянии, написал Кличко.

Обстрел Киева — что произошло 25 ноября

В канале ГСЧС рассказали детали об обстреле Киева в ночь с 24 на 25 ноября. Спасатели сообщили, что рядом со складом, который загорелся в Святошинском районе, обнаружили тела четырех погибших. По состоянию на 9 часов пожар потушили, говорится в сообщении. Впоследствии добавляется, что продолжается работа в Печерском и Днепровском районах: разбирают разрушения в многоэтажке и гаражном кооперативе. Как говорится в публикациях Кличко, в Печерске загорелось и есть разрушения на уровне 4-7 этажей 22 этажа.

Відео дня

Между тем медиа "Обозреватель" опубликовало фото с места удара РФ по складу. Видим, что россияне попали по складу торговой сети Novus.

Обстрел Киева — склад, поврежденный ударом РФ 25 ноября Фото: Обозреватель

Между тем мониторинговый канал MonitorWar на основе сообщений Воздушных сил ВСУ создал ориентировочную карту движения российских ракет и дронов, которые атаковали Украину 25 ноября. Большинство маршрутов российских средств поражения направлено на Киев: столице угрожали и дроны-камикадзе, и аэробаллистические ракеты "Кинжал", и крылатые ракеты Х-101, и баллистические и крылатые "Искандеры", и "Калибры". Кроме того, под ударом оказалась Одесса, которой угрожали ударные беспилотники.

Обстрел Киева — траектория ракет и дронов ВС РФ 25 ноября Фото: Monitorwar

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский утром 25 ноября отреагировал на удар ВС РФ. Президент написал в Telegram, что россияне запустили суммарно 22 ракеты различных типов и 460 беспилотников. Глава государства отметил, что РФ продолжает убивать украинцев на фоне переговоров, инициированных Трампом. Коммунальные службы заявили, что из-за российского обстрела киевляне некоторое время будут сидеть без света и тепла.

Напоминаем, в сети появилось видео из Киева, на котором женщину с ребенком не пустили в укрытие во время российского обстрела 25 ноября.