Количество погибших в Киеве возросло: Кличко рассказал о ходе разбора завалов и жертвах ВС РФ
По состоянию на 12:40 в Киеве возросло количество погибших от российской ракетно-дроновой атаки в ночь на 25 ноября, сообщил городской голова Виталий Кличко. Кроме того, все больше людей нуждаются в медицинской помощи, а спасатели продолжают искать пострадавших под руинами домов.
В 9:40 Кличко написал о шести погибших, а уже через три часа стало известно о новой жертве российского удара. В Telegram-канале чиновника появилась информация о работе ГСЧС и других служб в Святошинском, Днепровском, Деснянском районах столицы.
Согласно данным городских властей, от обстрела ВС РФ погибли семь человек, а получили ранения 20 человек. Среди раненых есть один ребенок, и семеро находятся в медучреждении в тяжелом состоянии, написал Кличко.
Обстрел Киева — что произошло 25 ноября
В канале ГСЧС рассказали детали об обстреле Киева в ночь с 24 на 25 ноября. Спасатели сообщили, что рядом со складом, который загорелся в Святошинском районе, обнаружили тела четырех погибших. По состоянию на 9 часов пожар потушили, говорится в сообщении. Впоследствии добавляется, что продолжается работа в Печерском и Днепровском районах: разбирают разрушения в многоэтажке и гаражном кооперативе. Как говорится в публикациях Кличко, в Печерске загорелось и есть разрушения на уровне 4-7 этажей 22 этажа.
Между тем медиа "Обозреватель" опубликовало фото с места удара РФ по складу. Видим, что россияне попали по складу торговой сети Novus.
Между тем мониторинговый канал MonitorWar на основе сообщений Воздушных сил ВСУ создал ориентировочную карту движения российских ракет и дронов, которые атаковали Украину 25 ноября. Большинство маршрутов российских средств поражения направлено на Киев: столице угрожали и дроны-камикадзе, и аэробаллистические ракеты "Кинжал", и крылатые ракеты Х-101, и баллистические и крылатые "Искандеры", и "Калибры". Кроме того, под ударом оказалась Одесса, которой угрожали ударные беспилотники.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский утром 25 ноября отреагировал на удар ВС РФ. Президент написал в Telegram, что россияне запустили суммарно 22 ракеты различных типов и 460 беспилотников. Глава государства отметил, что РФ продолжает убивать украинцев на фоне переговоров, инициированных Трампом. Коммунальные службы заявили, что из-за российского обстрела киевляне некоторое время будут сидеть без света и тепла.
Напоминаем, в сети появилось видео из Киева, на котором женщину с ребенком не пустили в укрытие во время российского обстрела 25 ноября.