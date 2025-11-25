"Сделали все для себя": в Киеве во время атаки РФ женщину с ребенком не пустили в укрытие (видео)

В ночь на 25 ноября в Подольском районе Киева женщина с ребенком не смогла попасть в гражданское укрытие во время ракетно-дроновой атаки РФ. Информация об этом случае стала известной благодаря видеозаписи, опубликованной в местных телеграмм-каналах.

В частности, из этого видео можно увидеть, что женщина пыталась зайти в укрытие вместе с ребенком, однако ей отказали, поскольку по словам участницы конфликта в этом помещении присутствующие сделали "все для себя", поэтому другие люди не могут находиться там. Несмотря на ссылки женщины на то, что помещение предназначено для всех граждан в случае воздушной тревоги, доступ был ограничен, и семье пришлось пережидать опасное время в коридоре.

"Некоторым киевлянам стоит быть немного добрее, ведь препятствуя кому-то пройти в укрытие во время обстрела, они просто выгоняют людей на смерть", — говорится в заметке.

Впоследствии пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире "Ранок LIVE" сообщила, что после фиксации инцидента была предоставлена информация соответствующим службам для выяснения, в какой форме собственности находится это укрытие. Выяснено, что оно расположено в помещении библиотеки. Сейчас уточняется баланс держателя, а также проверяются обстоятельства ограничения доступа. В КГВА подчеркнули, что в случае, если укрытие не находится в частной собственности и зафиксировано на карте, допуск всех граждан во время тревоги является обязательным.

"В течение нескольких часов соответствующие службы выяснят, кто балансодержатель. Если укрытия не в частной форме собственности и зафиксированы на карте, то допуск всех людей обязателен", — отметила пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп.

Одновременно полиция Киева начала проверку инцидента. Правоохранители установили, что во время мониторинга соцсетей было зафиксировано сообщение о том, что в помещении библиотеки женщина якобы не пускала других граждан в часть укрытия. На место происшествия прибыли патрульные, установили участников конфликта и урегулировали ситуацию. Сейчас правоохранители продолжают проверку всех обстоятельств и дают правовую оценку действиям участников события.

ВС РФ атаковали Киев в ночь на 25 ноября: что об этом известно

В ночь на 25 ноября российские войска совершили масштабную ракетно-баллистическую атаку по территории Украины. По информации из открытых источников, по стране были запущены крылатые ракеты типа "Калибр", а также баллистические ракеты, в результате чего в столице прогремели мощные взрывы. Кроме того, враг привлек несколько самолетов МиГ-31К, из которых были осуществлены пуски аэробаллистических ракет типа "Кинжал".

Утром того же дня атаки на Киев повторились. Оккупанты выпустили по столице дополнительные крылатые ракеты Х-59 и Х-69, а также еще несколько ракет "Кинжал". В результате обстрела в Киеве были введены экстренные отключения электроснабжения, поскольку повреждения в энергосистеме сделали недействительными ранее опубликованные графики отключений. Жителей столицы предупредили, что нормализация графиков будет возможна только после стабилизации ситуации в энергосистеме.

По состоянию на утро 25 ноября, по информации главы Киевской городской государственной администрации Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко, в результате ночной атаки погибли шесть человек, еще 14 получили ранения различной степени тяжести.