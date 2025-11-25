"Зробили все для себе": у Києві під час атаки РФ жінку з дитиною не пустили до укриття (відео)

У ніч на 25 листопада у Подільському районі Києва жінка з дитиною не змогла потрапити до цивільного укриття під час ракетно-дронової атаки РФ. Інформація про цей випадок стала відомою завдяки відеозапису, опублікованому у місцевих телеграм-каналах.

Зокрема, з цього відео можна побачити, що жінка намагалася зайти до укриття разом із дитиною, однак їй відмовили, оскільки, за словами учасниці конфлікту, у цьому приміщені присутні зробили "все для себе", тому інші люди не можуть перебувати там. Попри посилання жінки на те, що приміщення призначене для всіх громадян у разі повітряної тривоги, доступ було обмежено, і родині довелося перечікувати небезпечний час у коридорі.

"Деяким киянам варто бути трохи добрішими, адже перешкоджаючи комусь пройти в укриття під час обстрілу, вони просто виганяють людей на смерть", — йдеться в дописі.

Згодом речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі "Ранок LIVE" повідомила, що після фіксації інциденту було надано інформацію відповідним службам для з’ясування, у якій формі власності перебуває це укриття. З’ясовано, що воно розташоване у приміщенні бібліотеки. Наразі уточнюється баланс утримувача, а також перевіряються обставини обмеження доступу. У КМВА підкреслили, що у разі, якщо укриття не перебуває у приватній власності та зафіксоване на мапі, допуск всіх громадян під час тривоги є обов’язковим.

"Упродовж кількох годин відповідні служби зʼясують, хто балансоутримувач. Якщо укриття не в приватній формі власності та зафіксовані на мапі, то допуск всіх людей обов'язковий", — наголосила речниця КМВА Катерина Поп.

Одночасно поліція Києва розпочала перевірку інциденту. Правоохоронці встановили, що під час моніторингу соцмереж було зафіксовано повідомлення про те, що у приміщенні бібліотеки жінка нібито не пускала інших громадян до частини укриття. На місце події прибули патрульні, встановили учасників конфлікту та врегулювали ситуацію. Наразі правоохоронці продовжують перевірку всіх обставин та надають правову оцінку діям учасників події.

ЗС РФ атакували Київ у ніч на 25 листопада: що про це відомо

У ніч на 25 листопада російські війська здійснили масштабну ракетно-балістичну атаку по території України. За інформацією з відкритих джерел, по країні були запущені крилаті ракети типу "Калібр", а також балістичні ракети, внаслідок чого у столиці пролунали потужні вибухи. Окрім того, ворог залучив кілька літаків МіГ-31К, з яких було здійснено пуски аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Зранку того ж дня атаки на Київ повторилися. Окупанти випустили по столиці додаткові крилаті ракети Х-59 та Х-69, а також ще кілька ракет "Кинджал". Внаслідок обстрілу у Києві були введені екстрені відключення електропостачання, оскільки пошкодження в енергосистемі зробили недійсними раніше опубліковані графіки відключень. Мешканців столиці попередили, що нормалізація графіків буде можлива лише після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Станом на ранок 25 листопада, за інформацією голови Київської міської державної адміністрації Тимура Ткаченка та мера Києва Віталія Кличка, внаслідок нічної атаки загинули шість осіб, ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.