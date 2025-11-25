Во время атаки на Киев поврежден логистический центр крупной сети супермаркета

Российские оккупанты в ночь на 25 ноября атаковали Киев ракетами и дронами. Во время обстрела был поврежден логистический центр сети супермаркетов Novus.

В результате атаки погибли четверо водителей поставщиков, которые прибыли на выгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения. В компании Novus сообщили об ударе.

Площадь логистического центра Novus составляет 40 000 кв. м. Это был единственный распределительный центр сети, который объединили с семью меньшими. Его запустили в январе 2024-го года. Для строительства проекта компания еще в 2020 году взяла кредит у ЕБРР — общая стоимость инвестиций в строительство составляла 100 млн долларов.

"Именно благодаря его работе мы ежедневно обеспечивали бесперебойные поставки продуктов в магазины", — прокомментировали в компании.

В то же время сотрудники компании Novus находились в укрытии, и они не пострадали.

Компания пообещала оказать помощь и поддержку семьям раненых и погибших.

Кроме того в Novus пообещали, что дефицита товаров не будет. Логистические маршруты будут перестроены, чтобы обеспечить стабильную работу всех объектов сети и в кратчайшие сроки восстановить работу склада.

Впрочем сейчас оцениваются масштабы повреждений в результате атаки.

Напомним, что в ночь на 25 ноября россияне нанесли ракетно-пушечную атаку по Киеву. В ГСЧС Украины сообщили, что попадание в Святошинском районе произошло рядом с 4-этажным складским зданием. В Novus подтвердили, что на фотографии, опубликованной ГСЧС, именно логистический терминал компании.

Известно о семи погибших в Киеве в результате ракетно-дроновой атаки. При этом спасатели продолжают искать пострадавших под руинами домов.