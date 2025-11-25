Баллистика, "Кинжалы", сотни шахедов: Россия ночью атаковала Украину — что известно

В ночь на 25 ноября российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по территории Украины. Враг применил ракеты различных типов, а также ударные БпЛА.

Известно о погибших и раненых, а также о повреждениях жилых домов в разных регионах. Фокус собрал информацию, которая известна о ночной атаке по состоянию на утро 25 ноября.

Основной целью российских атак был Киев. Также было известно о взрывах в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.

Владимир Зеленский заявил, что основной российский удар ночью был по столице и области, и в городе есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры.

В целом россияне применили 22 ракеты различных типов, в том числе аэробаллистические, и более 460 дронов, из которых большинство — российско-иранские шахеды.

Известно также о четырех дронах, которые залетели на территорию Молдовы и Румынии.

Удар по Киеву

Российские оккупанты нанесли удар по Киеву, применив десятки дронов и ракет.

Воздушную тревогу в столице объявили около 1 ночи из-за угрозы баллистики. Также сообщалось о том, что в сторону Киева летят ракеты типа "Калибр". Впоследствии враг запустил аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" с самолета МиГ-31.

В городе начались перебои с электро- и водоснабжением. В нескольких домах в Киеве произошел пожар, в частности в Дарницком районе.

Около 7 утра Россия нанесла еще один ракетный удар по Киеву — враг использовал крылатые ракеты Х-59/69, "Кинжалы", а также ударные дроны.

При этом в течение всей ночи Киев был под атакой ударных БпЛА, из-за чего тревога не прекращалась до 8:30.

Мониторинговые каналы сообщали, что целями врага могут быть ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, а также Киевская ГЭС в Вышгороде. В Минэнерго не конкретизировали то, какие объекты были под атаками, впрочем еще ночью сообщили об ударах россиян по объектам энергетической инфраструктуры. Там отметили, что энергетики начнут оценку последствий и восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.

По состоянию на 9:30 известно о шести погибших в Киеве, сообщил городской голова Виталий Кличко. Также 14 человек получили ранения, среди них — один ребенок. Восемь человек были госпитализированы в больницы, в том числе и один ребенок.

В течение ночи Кличко сообщал о разрушении жилых и нежилых зданий в Печерском, Святошинском, Дарницком районах.

Тимур Ткаченко, председатель Киевской городской военной администрации отметил, что четверо погибших и трое раненых непосредственно на локации в Святошинском районе.

Он отметил, что целью врага была гражданская инфраструктура и жилье.

В ГСЧС сообщили, что попадание в Святошинском районе произошло рядом с 4-этажным складским зданием. Зато в Печерском и Днепровском районах продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что в Днепровском районе повреждена парковочная площадка маршрутных такси.

В результате ночного обстрела в Киеве временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения. Сейчас подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

Кроме того в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии. Во время экстренных отключений графики не действуют.

Впоследствии в ДТЭК уточнили, что экстренные отключения электричества действуют только на левом берегу Киева.

Обстрел Киевской области

В течение всей ночи тревога была объявлена и в Киевской области. Сообщалось об угрозе ракетного удара по Борисполю и Броварам. Также в регионе сбивали российские беспилотники.

Под атакой были жилые дома и объекты энергетики. Всего известно о четырех пострадавших в результате атаки на область, сообщили в ОВА.

В Белой Церкви повреждения получила девушка 2011 года рождения. С диагнозом обломочное ранение поясничного отдела позвоночника, порезами тела и множественными ссадинами госпитализирована в местную больницу. В Броварском районе травмы получили три человека.

Также в Белоцерковском районе повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили. В Броварском районе повреждены 25 частных домов и автомобили.

В то же время и.о. городского головы Белой Церкви сообщил, что повреждения получил четырехэтажный жилой дом. Известно о двух погибших и восьми пострадавших, в том числе 14-летнем ребенке.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил о разрушении складского помещения на территории громады. В то же время он отметил, что основной целью врага были объекты энергетики.

В Вышгородском районе, по данным Офиса Генпрокурора, повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка.

Атака на Одесскую область

Россияне атаковали Одессу и Одесскую область ударными беспилотниками. О последствиях сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры, дорожное покрытие и остановка общественного транспорта.

От вражеского обстрела травмированы шесть человек, среди них двое 13-летних мальчиков. Также пострадали две 24-летние молодые женщины, 40-летний и 80-летний мужчины.

В то же время в ГСЧС Одесской области сообщили, что удар был нанесен по объектам энергетической и портовой инфраструктуры.

Удар по Харьковщине

Россия атаковала Харьковскую область с вечера 24 ноября. Шесть ударов пришлось по энергообъекту "Укрзализныци" в Новой Водолаге накануне вечером, сообщил руководитель громады Александр Есин, передает"Суспільне Харків".

Также был нанесен удар по объекту критической инфраструктуры в Кочетке, Чугуевского района.

Также под ударами РФ был Донец Чугуевского района, там повреждены три автомобиля, сообщили в обладминистрации.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что всего за минувшие сутки против региона было применено более 80 БпЛА, большинство из которых — неустановленного типа.

Атака на Днепропетровщину

Председатель Днепропетровской ОГА сообщил, что ночью враг продолжал бить по Никопольщине, применяя FPV-дроны и артиллерию. Повреждены частный дом и АЗС.

Защитники неба уничтожили в области 12 беспилотников, сообщили в ПвК.

Удар по Черкасской области

Под атакой россиян находилась также Черкасская область. В регионе было обезврежено 15 российских БпЛА, сообщил председатель ОВА Игорь Табурец.

В Черкасском районе в результате падения вражеского БпЛА возник пожар. Огнем уничтожен жилой дом. Взрывной волной выбило окна еще в нескольких соседних, а также летней кухне. Обошлось без пострадавших.

Под атакой россиян также были Черниговщина и Сумщина. Информации о раненых по состоянию на сейчас нет.

Дроны за рубежом

Владимир Зеленский сообщил, что четыре дрона залетели на территорию Молдовы и Румынии.

Дроны атаковали территорию Одесской области. Воздушные силы ВСУ сообщили о дронах возле границы с Молдовой около 7:45.

Чем атаковала РФ

Воздушные силы ВСУ сообщили, что силами ПВО было обнаружено и осуществлено сопровождение 486 средств воздушного нападения — 22 ракет и 464 БпЛА различных типов.

В общем враг применил:

464 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с разных направлений (около 250 из них — "шахеды");

4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (район пуска: Рязанская обл. — РФ);

7 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: Курская обл. — РФ);

8 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

3 баллистических ракет "Искандер-М" (район пуска: Брянская обл. — РФ).

Известно о том, что сбито/подавлено 452 воздушные цели:

438 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

5 крылатых ракет Искандер-К;

5 крылатых ракет Калибр;

3 баллистические ракеты Искандер-М.

сводка Воздушных сил ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ

При этом зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Напомним, что под атакой ночью была не только Украина — ночью взрывы раздавались в российском Таганроге. Там сообщалось об ударе по местному авиазаводу и вероятном уничтожении самолета А-60 в результате атаки беспилотников.

Также под атакой БпЛА находился и российский Новороссийск. Там российская ПВО "отработала" по жилым домам.