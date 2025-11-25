Ночной обстрел Киева: жителей столицы предупредили, что графики не работают (скриншоты)
После ночной вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Киевлян предупредили, что опубликованные ранее графики не работают до улучшения ситуации в энергосистеме.
"График не действует", — такое оповещение получили пользователи приложения "Киев Цифровой", как передает Фокус.
Жителей столицы предупредили, что 25 ноября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии.
"Графики стабилизационных отключений временно не будут действовать, потому что надо срочно помочь энергосистеме", — объяснили киевлянам.
Пользователей заверили, что их оповестят, когда ситуация улучшится и графики вернут.
Также информация об экстренных отключениях есть в разделе "Состояние энергосистемы".
"Сейчас электроэнергии мало. Действуют экстренные отключения вне графика", — указано там.
В ДТЭК уточнили, что экстренные отключения действуют на левом берегу Киева.
В Киевской городской военной администрации передали, что энергетики призывают разумно относиться к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.
"Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценное снабжение света в каждый дом", — отметила пресс-служба.
Также экстренные отключения ввели в Полтавской (10 очередей) и Сумской (8 очередей) областях.
Напомним, ночью Киев атаковали российские дроны, а также ракеты типов Х-59/69 и "Кинжал". Корреспонденты Фокуса сообщали о мощных взрывах. Известно о двух погибших в столице, в том числе 86-летней женщине.
Также для всей страны ночью сохранялась угроза ударов БПЛА. На юге и севере фиксировали десятки вражеских дронов.