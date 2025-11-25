Нічний обстріл Києва: мешканців столиці попередили, що графіки не працюють (скриншоти)
Після нічної ворожої атаки у Києві запровадили екстрені відключення світла. Киян попередили, що опубліковані раніше графіки не працюють до покращення ситуації в енергосистемі.
"Графік не діє", — таке сповіщення отримали користувачі застосунку "Київ Цифровий", як передає Фокус.
Мешканців столиці попередили, що 25 листопада у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії.
"Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі", — пояснили киянам.
Користувачів запевнили, що їх сповістять, коли ситуація покращиться і графіки повернуть.
Також інформація про екстрені відключення є у розділі "Стан енергосистеми".
"Зараз електроенергії замало. Діють екстрені відключення поза графіком", — зазначено там.
У ДТЕК уточнили, що екстрені відключення діють на лівому березі Києва.
У Київській міській військовій адміністрації передали, що енергетики закликають розумно ставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів.
"Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки", — наголосила пресслужба.
Також екстрені відключення запровадили у Полтавській (10 черг) та Сумській (8 черг) областях.
Нагадаємо, вночі Київ атакували російські дрони, а також ракети типів Х-59/69 та "Кинджал". Кореспонденти Фокуса повідомляли про потужні вибухи. Відомо про двох загиблих у столиці, в тому числі 86-річну жінку.
Також для всієї країни вночі зберігалась загроза ударів БПЛА. На півдні й півночі фіксували десятки ворожих дронів.