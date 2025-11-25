Балістика, "Кинджали", сотні шахедів: Росія вночі атакувала Україну — що відомо

У ніч на 25 листопада російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по території України. Ворог застосував ракети різних типів, а також ударні БпЛА.

Відомо про загиблих та поранених, а також про пошкодження житлових будинків у різних регіонах. Фокус зібрав інформацію, яка відома про нічну атаку станом на ранок 25 листопада.

Основною ціллю російських атак був Київ. Також було відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині.

Володимир Зеленський заявив, що основний російський удар уночі був по столиці та області, і в місті є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Загалом росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські шахеди.

Відео дня

Відомо також про чотири дрони, які залетіли на територію Молдови та Румунії.

Удар по Києву

Російські окупанти завдали удару по Києву, застосувавши десятки дронів та ракет.

Повітряну тривогу в столиці оголосили близько 1 ночі через загрозу балістики. Також повідомлялося про те, що в бік Києва летять ракети типу "Калібр". Згодом ворог запустив аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" з літака МіГ-31.

У місті почалися перебої з електро- та водопостачанням. У декількох будинках в Києві сталася пожежа, зокрема в Дарницькому районі.

Близько 7 ранку Росія завдала ще одного ракетного удару по Києву — ворог використав крилаті ракети Х-59/69, "Кинджали", а також ударні дрони.

При цьому впродовж усієї ночі Київ був під атакою ударних БпЛА, через що тривога не припинялась до 8:30.

Моніторингові канали повідомляли, що цілями ворога можуть бути ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у Києві, а також Київська ГЕС у Вишгороді. У Міненерго не конкретизували те, які об'єкти були під атаками, утім ще вночі повідомили про удари росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури. Там наголосили, що енергетики розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Станом на 9:30 відомо про шістьох загиблих у Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко. Також 14 людей дістали поранення, серед них — одна дитина. Восьмеро людей були госпіталізовані до лікарень, зокрема й одна дитина.

Впродовж ночі Кличко повідомляв про руйнування житлових і нежитлових будинків у Печерському, Святошинському, Дарницькому районах.

Тимур Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації зазначив, що четверо загиблих та троє поранених безпосередньо на локації у Святошинському районі.

Він наголосив, що ціллю ворога була цивільна інфраструктура та житло.

У ДСНС повідомили, що влучання у Святошинському районі сталося поруч із 4-поверховою складською будівлею. Натомість у Печерському та Дніпровському районах триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках та у гаражному кооперативі.

У Офісі Генерального прокурора зазначили, що у Дніпровському районі пошкоджено паркувальний майданчик маршрутних таксі.

Унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання. Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Крім того у Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Згодом у ДТЕК уточнили, що екстрені вимкнення електрики діють лише на лівому березі Києва.

Обстріл Київської області

Впродовж усієї ночі тривога була оголошена і в Київській області. Повідомлялося про загрозу ракетного удару по Борисполю та Броварах. Також у регіоні збивали російські безпілотники.

Під атакою були житлові будинки та об'єкти енергетики. Загалом відомо про чотирьох потерпілих внаслідок атаки на область, повідомили в ОВА.

У Білій Церкві пошкодження отримала дівчина 2011 року народження. З діагнозом уламкове поранення поперекового відділу хребта, порізами тіла та множинними саднами госпіталізована до місцевої лікарні. У Броварському районі травми дістало троє людей.

Також у Білоцерківському районі пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі. У Броварському районі пошкоджено 25 приватних будинків та автомобілі.

У той же час в.о. міського голови Білої Церкви повідомив, що пошкоджень зазнав чотириповерховий житловий будинок. Відомо про двох загиблих та вісьмох постраждалих, зокрема 14-річну дитину.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив про руйнування складського приміщення на території громади. У той же час він зазначив, що основною ціллю ворога були об'єкти енергетики.

У Вишгородському районі, за даними Офісу Генпрокурора, пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

Атака на Одещину

Росіяни атакували Одесу та Одеську область ударними безпілотниками. Про наслідки повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту.

Від ворожого обстрілу травмовано шестеро людей, серед них двоє 13-річних хлопчиків. Також постраждали дві 24-річні молоді жінки, 40-річний та 80-річний чоловіки.

У той же час у ДСНС Одеської області повідомили, що удар було завдано по об'єктах енергетичної та портової інфраструктури.

Удар по Харківщині

Росія атакувала Харківську область з вечора 24 листопада. Шість ударів прийшлося по енергооб'єкту "Укрзалізниці" у Новій Водолазі напередодні ввечері, повідомив керівник громади Олександр Єсін, передає "Суспільне Харків".

Також було завдано удару по об'єкту критичної інфраструктури у Кочетку, Чугуївського району.

Також під ударами РФ був Донець Чугуївського району, там пошкоджені три автомобілі, повідомили в обладміністрації.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загалом за минулу добу проти регіону було застосовано понад 80 БпЛА, більшість з яких — невстановленого типу.

Атака на Дніпропетровщину

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що вночі ворог продовжував бити по Нікопольщині, застосовуючи FPV-дрони та артилерію. Пошкоджені приватний будинок та АЗС.

Захисники неба знищили в області 12 безпілотників, повідомили в ПвК.

Удар по Черкащині

Під атакою росіян перебувала також Черкаська область. У регіоні було знешкоджено 15 російських БпЛА, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА виникла пожежа. Вогнем знищено житловий будинок. Вибуховою хвилею повибивало вікна ще в кількох сусідніх, а також літній кухні. Обійшлося без постраждалих.

Під атакою росіян також були Чернігівщина та Сумщина. Інформації про поранених станом на зараз немає.

Дрони за кордоном

Володимир Зеленський повідомив, що чотири дрони залетіли на територію Молдови та Румунії.

Дрони атакували територію Одещини. Повітряні сили ЗСУ повідомили про дрони біля кордону з Молдовою близько 7:45.

Чим атакувала РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що силами ППО було виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів.

Загалом ворог застосував:

464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із різних напрямків (близько 250 із них – "шахеди");

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (район пуску: Рязанська обл. – РФ);

7 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська обл. – РФ);

8 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

3 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська обл. – РФ).

Відомо про те, що збито/подавлено 452 повітряні цілі:

438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

5 крилатих ракет Іскандер-К;

5 крилатих ракет Калібр;

3 балістичні ракети Іскандер-М.

зведення Повітряних сил ЗСУ Фото: Повітряні сили ЗСУ

При цьому зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Нагадаємо, що під атакою вночі була не тільки Україна — вночі вибухи лунали в російському Таганрозі. Там повідомлялося про удар по місцевому авіазаводу та ймовірне знищення літака А-60 внаслідок атаки безпілотників.

Також під атакою БпЛА перебував і російський Новоросійськ. Там російська ППО "відпрацювала" по житлових будинках.