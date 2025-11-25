Під час атаки на Київ пошкоджений логістичний центр великої мережі супермаркета

Російські окупанти в ніч на 25 листопада атакували Київ ракетами та дронами. Під час обстрілу було пошкоджено логістичний центр мережі супермаркетів Novus.

Внаслідок атаки загинуло четверо водіїв постачальників, які прибули на вигрузку товарів. Ще п'ятеро людей зазнали поранень. У компанії Novus повідомили про удар.

Площа логістичного центру Novus складає 40 000 кв. м. Це був єдиний розподільчий центр мережі, який об’єднали з семи меншими. Його запустили у січні 2024-го року. Для будівництва проєкту компанія ще в 2020 році взяла кредит у ЄБРР — загальна варта інвестицій в будівництво складала 100 млн доларів.

"Саме завдяки його роботі ми щодня забезпечували безперебійні поставки продуктів у магазини", — прокоментували в компанії.

У той же час співробітники компанії Novus перебували в укритті, і вони не постраждали.

Компанія пообіцяла надати допомогу та підтримку сім'ям поранених та загиблих.

Крім того у Novus пообіцяли, що дефіциту товарів не буде. Логістичні маршрути будуть перебудовані, щоб забезпечити стабільну роботу всіх об’єктів мережі і в найкоротші терміни відновити роботу складу.

Утім зараз оцінюються масштаби пошкоджень внаслідок атаки.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада росіяни завдали ракетно-дронову атаку по Києву. У ДСНС України повідомили, що влучання у Святошинському районі сталося поруч із 4-поверховою складською будівлею. У Novus підтвердили, що на фотографії, опублікованій ДСНС, саме логістичний термінал компанії.

Відомо про сімох загиблих у Києві внаслідок ракетно-дронової атаки. При цьому рятувальники продовжують шукати потерпілих під руїнами будинків.