Россияне ударили по Запорожью "Шахедами": попали в жилые дома, есть пострадавшие (фото, видео)

Вечером 25 ноября россияне атаковали Запорожье ударными беспилотниками, попав в жилые многоэтажные дома и объекты гражданской инфраструктуры. На местах поднялись пожары.

В результате российской атаки на Запорожье повреждены по меньшей мере семь жилых многоэтажек, горят магазин и предприятие. Об этом рассказал председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По данным властей, враг попал по разным районам города, атаковав гражданскую инфраструктуру. На момент публикации известно о по меньшей мере четырех раненых в результате обстрела.

В одном из районов города, который атаковал враг, горят несколько этажей многоэтажки, рассказал Федоров.

По состоянию на 23:15 часов стало известно также, что в результате атаки в Запорожье, кроме многоэтажек, пострадали несколько частных домов.

Відео дня

"Изуродованы общежитие, магазин, АЗС и одно из предприятий", — сообщили в ОВА.

Иван Федоров назвал удар по Запорожью целенаправленной атакой на гражданскую инфраструктуру.

"Повреждены дома, уничтожены магазины, разбит транспорт", — рассказал чиновник.

На момент публикации в Запорожье продолжается воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. Количество пострадавших и другие последствия вражеского обстрела уточняются.

