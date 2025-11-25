Удар по логистическому центру в Киеве: от ракеты РФ погиб дядя фотографа Либерова

От российского удара по логистическому центру Novus в Киеве 25 ноября погиб дядя известного фотографа Константина Либерова. Мужчина работал водителем и приехал выгружать товар.

О трагедии в семье после атаки на Киев Константин Либеров рассказал в заметке в Instagram. Он отметил, что его дядя всю жизнь провел в Одессе и работал водителем, а 25 ноября около 7:00 привез товар в столицу, именно туда, куда ударила вражеская ракета.

"Одним из водителей, которые приехали выгружаться в логистический центр Novus сегодня утром — был мой дядя. Сегодня я ездил опознавать его тело в морг", — написал Константин.

По словам фотографа, они с дядей были не очень близки, однако общались по несколько раз в год.

"И вот сейчас его нет. Его, как и еще пятерых ни в чем не повинных людей, убила р**ия", — сказал Либеров.

Удар по логистическому центру Novus: детали

В ночь на 25 ноября во время массированной ракетно-дроновой атаки на Киев россияне повредили логистический центр сети супермаркетов Novus. От обстрела погибли по меньшей мере четверо водителей, приехавших выгружать товар, и еще пять человек получили ранения.

Что известно о фотографах Либеровых

Супруги-одесситы Константин и Влада Либеровы в начале своего творческого пути сосредоточились на креативных и эмоциональных "лавстори", но после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сосредоточились на художественной фотодокументалистике. Их фотографии из горячих точек российско-украинской войны распространяются в соцсетях и публикуются влиятельными медиа, такими как BBC, Welt, Vogue и Forbes.

14 ноября фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что их дом пострадал в результате обстрела Киева. Рядом упали осколки, и в здании выбило окна.

9 июля стало известно, что фотографы Либеровы впервые станут родителями. В конце 2025 года у пары должен родиться мальчик.