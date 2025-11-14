Дом фотографов Либеровых пострадал в результате обстрела Киева: "Выбило окна" (фото)
В результате российского обстрела Киева пострадал дом фотографов Константина и Влады Либеровых, в котором выбило окна. В ночь на 14 ноября враг атаковал Украину сотнями воздушных целей.
Либеровы отметили в соцсетях, что с ними все хорошо, но вблизи их дома упали обломки, вызвав громкие звуки взрывов.
В частности, фотографы опубликовали видео, на котором слышны сильные звуки взрывов.
"С первым моментом нас. Выбило окна в доме", — написали они, поблагодарив за поддержку.
"Рядом с нашим домом где-то очень близко упали обломки — это и слышно на первом видео", — написали супруги.
Константин отметил, что с Владой и их ребенком все хорошо.
Отметим, что Константин и Влада Либеровы ожидают рождения первенца.
"Мы будем родителями. У нас будет сын. Мы счастливы. Побудьте счастливыми вместе с нами", — обратились к поклонникам Либеровы летом.
Атака на Киев 14 ноября
В ночь на 14 ноября Киев атаковали 430 дронов, "Кинжалы" и "Искандеры" В результате российской атаки пострадали Дарницкий, Днепровский, Подольский, Шевченковский, Голосеевский, Деснянский, Соломенский и Святошинский районы столицы.
Глава ОГА Тимур Ткаченко написал днем, что количество пострадавших возросло до 35, погибло 6 человек.
