Дом фотографов Либеровых пострадал в результате обстрела Киева: "Выбило окна" (фото)

В результате российского обстрела Киева пострадал дом фотографов Константина и Влады Либеровых, в котором выбило окна. В ночь на 14 ноября враг атаковал Украину сотнями воздушных целей.

Либеровы отметили в соцсетях, что с ними все хорошо, но вблизи их дома упали обломки, вызвав громкие звуки взрывов.

В частности, фотографы опубликовали видео, на котором слышны сильные звуки взрывов.

"С первым моментом нас. Выбило окна в доме", — написали они, поблагодарив за поддержку.

Либеровы вышли на связь после обстрела Киева Фото: libkos/Instagram

"Рядом с нашим домом где-то очень близко упали обломки — это и слышно на первом видео", — написали супруги.

Константин отметил, что с Владой и их ребенком все хорошо.

Отметим, что Константин и Влада Либеровы ожидают рождения первенца.

"Мы будем родителями. У нас будет сын. Мы счастливы. Побудьте счастливыми вместе с нами", — обратились к поклонникам Либеровы летом.

Атака на Киев 14 ноября

В ночь на 14 ноября Киев атаковали 430 дронов, "Кинжалы" и "Искандеры" В результате российской атаки пострадали Дарницкий, Днепровский, Подольский, Шевченковский, Голосеевский, Деснянский, Соломенский и Святошинский районы столицы.

Глава ОГА Тимур Ткаченко написал днем, что количество пострадавших возросло до 35, погибло 6 человек.

