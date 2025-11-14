В Киеве после ночной атаки РФ перекрыли движение по ряду улиц: список

Сегодня, 14 ноября в Киеве ограничили движение по ряду дорог. Это связано с ликвидацией последствий ничего обстрела РФ.

После российской ночной атаки в столице перекрыто движение транспорта по трем улицам на правом и левом берегу Днепра. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

В частности, 14 ноября ограничено движение в Киеве на таких участках дорог:

Лесной проспект (Деснянский район) — от улицы Милютенко до улицы Кубанской Украины;

улица Ильенко (Шевченковский район) — от перекрестка с улицей Довнар-Запольского до перекрестка с ул. Дегтяревской;

улица Глубочицкая (Шевченковский район) — от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с ул. Лукьяновской.

Водителей призывают планировать свой маршрут с учетом ограничений.

Как стало известно ранее, в этих районах зафиксировано падение обломков российских ракет или дронов. В частности, на улице Глубочицкой обломками баллистической ракеты "Искандер" повреждено здание Посольства Азербайджана в Украине. Напомним, что большинство из 430 российских дронов и 18 ракет этой ночью были нацелены на столицу и Киевскую область.

