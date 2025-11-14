В Киеве после ночной атаки РФ перекрыли движение по ряду улиц: список
Сегодня, 14 ноября в Киеве ограничили движение по ряду дорог. Это связано с ликвидацией последствий ничего обстрела РФ.
После российской ночной атаки в столице перекрыто движение транспорта по трем улицам на правом и левом берегу Днепра. Об этом сообщил в Telegram первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
В частности, 14 ноября ограничено движение в Киеве на таких участках дорог:
- Лесной проспект (Деснянский район) — от улицы Милютенко до улицы Кубанской Украины;
- улица Ильенко (Шевченковский район) — от перекрестка с улицей Довнар-Запольского до перекрестка с ул. Дегтяревской;
- улица Глубочицкая (Шевченковский район) — от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с ул. Лукьяновской.
Водителей призывают планировать свой маршрут с учетом ограничений.
Как стало известно ранее, в этих районах зафиксировано падение обломков российских ракет или дронов. В частности, на улице Глубочицкой обломками баллистической ракеты "Искандер" повреждено здание Посольства Азербайджана в Украине. Напомним, что большинство из 430 российских дронов и 18 ракет этой ночью были нацелены на столицу и Киевскую область.
