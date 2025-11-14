У Києві після нічної атаки РФ перекрили рух низкою вулиць: список

Сьогодні, 14 листопада у Києві обмежили рух низкою доріг. Це пов’язано із ліквідацією наслідків нічого обстрілу РФ.

Після російської нічної атаки у столиці перекрито рух транспорту трьома вулицями на правому та лівому березі Дніпра. Про це повідомив у Telegram перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Зокрема, 14 листопада обмежено рух у Києві на таких ділянках доріг:

Лісовий проспект (Деснянський район) — від вулиці Мілютенка до вулиці Кубанської України;

вулиця Іллєнка (Шевченківський район) — від перехрестя з вулицею Довнар-Запольського до перехрестя з вул. Дегтярівською;

вулиця Глибочицька (Шевченківський район) — від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вул. Лукʼянівською.

Водіїв закликають планувати свій маршрут із урахуванням обмежень.

Як стало відомо раніше, у цих районах зафіксовано падіння уламків російських ракет чи дронів. Зокрема, у на вулиці Глибочицькій уламками балістичної ракети "Іскандер" пошкоджено будівлю Посольства Азербайджану в Україні. Нагадаємо, що більшість із 430 російських дронів та 18 ракет цієї ночі були націлені на столицю та Київську область.

