Нічна атака РФ на Київ: зруйновані будинки, лікарня та школа, — деталі від ДСНС (фото)

У ніч на 14 листопада російські окупанти вдарили по Києву ракетами та дронами, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, а понад два десятки — отримали ушкодження.

Ворог застосував крилаті ракети типу "Калібр", "Кинджали" та "Іскандери", повідомили монітори.

"Атака була спрямована на об'єкти енергетики у столиці та Київщині…Ворог атакував столицю одночасно різними засобами нападу, що ускладнювало роботу протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні.

Монітори уточнили, що російські окупанти били по Києву:

крилатими ракетами комплексу "Калібр", які були запущені з акваторії Чорного моря з району Анапи;

аеробалістичними надзвуковими ракетами комплексу "Кинджал", які запускали з району Липецької області РФ;

балістичними ракетами ОТРК "Іскандер-М" / KN-23, що були запущені з території Брянської області РФ;

ударними та імітаційний БпЛА.

Водночас пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій близько 6-ї ранку оприлюднила фото та перелік пошкоджень у всіх районах столиці:

Пошкоджені внаслідок російської нічної атаки будинки у Києві

у Подільському районі влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Там врятовано 13 людей;

у Дніпровському районі ліквідовано загоряння двох квартир на першому поверсі п'ятиповерхівки площею 50 кв. м. Врятовано 17 людей. За іншою адресою ліквідована пожежа на площі 30 кв. м. Зафіксовано часткове руйнування на 19 та 21 поверхах. Також горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 кв. м;

у Дарницькому районі міста займання площею 5 кв.м на території школи;

у Деснянському районі загоряння в багатоповерхівці на рівні 7-го поверху. Пожежу локалізовано. Під час гасіння врятовано 9 осіб, ще 50 — евакуйовано. За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. 1 людина загинула. Врятовано 14 людей, з них 1 дитина, 1 особу деблоковано з-під завалів;

у Соломʼянському районі загоряння даху та пʼятого поверху житлового будинку. Під час гасіння врятовано 20 осіб;

у Святошинському районі – влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху. Також ліквідовано загоряння у 22-поверховому житловому будинку на рівні 19 поверху;

у Голосіївському районі, падіння уламків на території лікарні. За іншою адресою ліквідовано загоряння в будівлі на площі 15 кв. м;

у Шевченківському — ліквідовано загоряння на відкритій території;

в Оболонському районі — влучання у 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння квартир з 7 по 9 поверхи на загальній площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, пожежу ліквідовано.

"1 людина загинула, щонайменше 24 травмовані внаслідок атаки РФ", — наголосили в ДСНС..

Цю інформацію підтвердив й начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, внаслідок атаки загинула людина. Кількість постраждалих зросла до 24", — написав Ткаченко.

Нагадаємо, мешканці лівого берега Києва залишились без тепла через пошкоджені росіянами теплові мережі.

У ніч на 14 листопада РФ вдарила по Києву балістикою та добивала місто дронами.