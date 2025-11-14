Ночная атака РФ на Киев: разрушенные дома, больница и школа, — детали от ГСЧС (фото)

В ночь на 14 ноября российские оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, а более двух десятков — получили повреждения.

Враг применил крылатые ракеты типа "Калибр", "Кинжалы" и "Искандеры", сообщили мониторы.

"Атака была направлена на объекты энергетики в столице и Киевской области... Враг атаковал столицу одновременно различными средствами нападения, что затрудняло работу противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Мониторы уточнили, что российские оккупанты били по Киеву:

крылатыми ракетами комплекса "Калибр", которые были запущены из акватории Черного моря из района Анапы;

аэробаллистическими сверхзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал", которые запускали из района Липецкой области РФ;

баллистическими ракетами ОТРК "Искандер-М"/KN-23, которые были запущены с территории Брянской области РФ;

ударными и имитационными БпЛА.

В то же время пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям около 6 утра обнародовала фото и перечень повреждений во всех районах столицы:

Поврежденные в результате российской ночной атаки дома в Киеве Поврежденные в результате российской ночной атаки дома в Киеве Поврежденные в результате российской ночной атаки дома в Киеве Фото: ДСНС Поврежденные в результате российской ночной атаки дома в Киеве

в Подольском районе попадание в многоэтажку на уровне 15-го этажа. Там спасены 13 человек;

в Днепровском районе ликвидировано возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 кв. м. Спасены 17 человек. По другому адресу ликвидирован пожар на площади 30 кв. м. Зафиксировано частичное разрушение на 19 и 21 этажах. Также горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 кв. м;

в Дарницком районе города возгорание площадью 5 кв.м на территории школы;

в Деснянском районе возгорание в многоэтажке на уровне 7-го этажа. Пожар локализован. Во время тушения спасены 9 человек, еще 50 — эвакуированы. По другому адресу возник пожар многоэтажки на уровне 5-8 этажей. 1 человек погиб. Спасены 14 человек, из них 1 ребенок, 1 человек деблокирован из-под завалов;

в Соломенском районе возгорание крыши и пятого этажа жилого дома. Во время тушения спасены 20 человек;

в Святошинском районе — попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа. Также ликвидировано возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19 этажа;

в Голосеевском районе, падение обломков на территории больницы. По другому адресу ликвидировано возгорание в здании на площади 15 кв. м;

в Шевченковском — ликвидировано возгорание на открытой территории;

в Оболонском районе — попадание в 9-этажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажи на общей площади около 100 кв. м. Один человек спасен, пожар ликвидирован.

"1 человек погиб, по меньшей мере 24 травмированы в результате атаки РФ", — отметили в ГСЧС.

Эту информацию подтвердил и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"К сожалению, в результате атаки погиб человек. Количество пострадавших возросло до 24", — написал Ткаченко.

Напомним, жители левого берега Киева остались без тепла из-за поврежденных россиянами тепловых сетей.

В ночь на 14 ноября РФ ударила по Киеву баллистикой и добивала город дронами.