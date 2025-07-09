"Мы счастливы": фотографы Либеровы впервые станут родителями, известен пол ребенка (видео)
Украинские фотографы Влада и Константин Либеровы объявили о предстоящем пополнении в семье. У пары родится мальчик в конце 2025 года.
Супруги предположили, какого пола будет их ребенок. И большинство догадок оказались правдивыми. Влада и Константин сняли видео для сына.
Сначала фотографы признались, что волнуются перед тем, как поделиться важной новостью с сотнями тысяч подписчиков.
"В какой-то момент мы поняли, что вы все, почти 600к человек, чувствуете для нас как очень большая и очень поддерживающая семья. Поэтому сегодня пришло время делиться с семьей чем-то по-настоящему важным для нас. Возможно, наиболее важным в нашей жизни", — написала пара.
Влада и Константин отметили, что хотят жить сегодня и сейчас, в независимой Украине, в Киеве, воспитывать своего сына, для которого так долго искали идеальное время, пока не поняли, что оно никогда не наступит, потому что его просто не существует.
"Мы будем родителями. У нас будет сын. Мы счастливы. Побудьте счастливыми вместе с нами", — обратились к поклонникам Либеровы.
Мини-гендер-пати Влада, которая уже на пятом месяце беременности, и Константин устроили на крыше во Львове. В торте был синий цвет. Они сразу позвонили бабушке ребенка, которая предсказала, что будет мальчик.
Украинцы с восторгом отреагировали на новости о предстоящем пополнении в семье:
- "Какая классная новость. Поздравляю".
- "Божееееее, какое счастье! Поздравляю вашу семью".
- "Аааайййй, что за радостная новость. Искренне поздравляю вас. Пусть все будет очень легко и невероятно по эмоциям".
- "Да ладно. Какая семья? Чужие люди. Но нет! Слезы радости так и хлынули! Берегите себя и пусть малыш родится уже в мирной Украине!"
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Влада и Константин Либеровы попали в очередной скандал из-за чувствительных фотографий с похорон актера и военного Юрия Фелипенко.
- Украинских фотографов Владу и Константина Либеровых и Евгения Малолетку раскритиковали в сети из-за публикации чувствительных фотографий с последствиями обстрела Киева россиянами 24 апреля.
Кроме того, Влада Либерова получила ранение во время съемок на фронте в конце 2023 года.