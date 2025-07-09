"Ми щасливі": фотографи Ліберови вперше стануть батьками, відома стать дитини (відео)

Українські фотографи Влада та Костянтин Ліберови оголосили про майбутнє поповнення в родині. У пари народиться хлопчик наприкінці 2025 року.

Related video

Подружжя припустило, якої статі буде їхня дитина. І більшість здогадок виявилися правдивими. Влада та Костянтин зняли відео для сина.

Фотографи Ліберови стануть батьками

Спочатку фотографи зізналися, що хвилюються перед тим, як поділитися важливою новиною із сотнями тисяч підписників.

"В якийсь момент ми зрозуміли, що ви всі, майже 600к людей, відчуваєтесь для нас як дуже велика та дуже підтримуюча родина. Тож сьогодні настав час ділитись з родиною чимось по-справжньому важливим для нас. Можливо, найбільш важливим в нашому житті", — написала пара.

Влада та Костянтин зазначили, що хочуть жити сьогодні і зараз, в незалежній Україні, у Києві, виховувати свого сина, для якого так довго шукали ідеальний час, поки не зрозуміли, що він ніколи не настане, бо його просто не існує.

"Ми будемо батьками. В нас буде син. Ми щасливі. Побудьте щасливими разом із нами", — звернулися до прихильників Ліберови.

Мінігендер-паті Влада, яка вже на пʼятому місяці вагітності, та Костянтин влаштували на даху у Львові. У торті був синій колір. Вони одразу подзвонили бабусі дитини, яка передбачила, що буде хлопчик.

Українці із захватом відреагували на новини про майбутнє поповнення в родині:

"Яка класна новина. Вітаю".

"Божеееее, яке щастя! Вітаю вашу сімʼю".

"Ааааййй, що за радісна новина. Щиро вітаю вас. Нехай все буде дуже легко та неймовірно по емоціях".

"Та ну. Яка родина? Чужі люди. Але, ні! Сльози радості так і ринули! Бережіть себе і хай малий народиться вже в мирній Україні!"

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Влада і Костянтин Ліберови потрапили в черговий скандал через чутливі світлини з похорону актора і військового Юрія Феліпенка.

Українських фотографів Владу й Костянтина Ліберових та Євгена Малолєтку розкритикували в мережі через публікацію чутливих світлин із наслідками обстрілу Києва росіянами 24 квітня.

Крім того, Влада Ліберова отримала поранення під час знімань на фронті наприкінці 2023 року.