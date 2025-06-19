"Людожери": фотографи Ліберови потрапили в скандал через кадри з похорону актора Феліпенка

Українські фотографи Влад і Костянтин Ліберови потрапили в черговий скандал через чутливі світлини. У соцмережах обурюються кадрами з похорону актора і військового Юрія Феліпенка, який загинув на фронті.

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Прощання з Юрієм Феліпенком, який загинув 15 червня, відбулося в Києві. Він служив у складі ударного батальйону БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. Відео церемонії прощання фотографи показали в Instagram.

Юрію Феліпенку було 32 роки, труну з його тілом принесли в зал Театру на Подолі, де він часто виступав.

Труну з тілом Феліпенка виставили в залі Театру на Подолі

Користувачі соцмереж звернули увагу на контент і вважають, що в ньому "немає нічого людяного". Деякі називали фотографів "людожерами і неадекватними".

Напередодні церемонії прощання всіх представників ЗМІ просили триматися коректної дистанції та з повагою ставитися до чужого горя.

Зазначимо, що Ліберови не вперше потрапляють у подібні ситуації. Їх критикували за публікацію чутливих фото з наслідками обстрілу Києва військами РФ 24 квітня. Фотографи показали поранених в оголеному вигляді.

Люди говорили, що репортери порушують професійну етику і заробляють гроші на чужих стражданнях. Також стало відомо, що фотографії поранених через обстріли окупантів українців, які робили Ліберови, продаються на фотобанках по $500 за знімок.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва у квітні російський фотограф задушив свою співмешканку, яка була моделлю. Обидва вживали наркотики та алкоголь.

Фокус раніше писав, що відомого українського фотографа засудили до 12 років в'язниці за зґвалтування і розбещення неповнолітніх.