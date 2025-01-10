Відомого фотографа засудили до 12 років за зґвалтування: про кого йдеться

Засуджений організував один із найбільших та найсучасніших фотоцентрів в Україні "Ексар", заснував фотостудію "Київський фотограф" та "АртПричал". Він співпрацював з українськими зірками, брав участь у шоу-програмах на телебаченні. Фотограф також відомий реставрацією кінотеатру "Братислава" та створенням у ньому однойменного артцентру.

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Відомого українського фотографа засудили до 12 років 10 місяців ув’язнення за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Суд визнав його винним у зґвалтуванні, розбещенні неповнолітніх та виготовленні предметів порнографічного характеру (ст. 152, ст. 156, ст. 301 КК України). Також злочинцю заборонено обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою із малолітніми та неповнолітніми строком на три роки.

Встановлено, що чоловік упродовж 2017-2020 років неодноразово ґвалтував малолітніх та неповнолітніх дівчат та вчиняв дії розпусного характеру, коли вони приходили до нього на фотосесію. В суді фотограф визнав свою вину та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду.

Правоохоронці не зазначили особу засудженого. Однак ЗМІ повідомляють, що це відомий фотограф Олександр Ктиторчук.

Обвинувачення Олександра Ктиторчука: що відомо

В листопаді 2020 року стало відомо про затримання 56-річного чоловіка, зареєстрованого у місті Вишневе за підозрою у розбещенні неповнолітніх. Також знімав на відео статеві акти з дітьми. Вже тоді ЗМІ повідомляли, що це відомий фотограф Олександр Ктиторчук.

У 2021 році до суду направили обвинувальні акти відносно чоловіка щодо зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Слідство також встановило, що фотограф змушував неповнолітніх до участі в порнографічних "фотосесіях", чинячи на них психологічний тиск. Пізніше, у 2023 році до суду направили ще один обвинувальний акт щодо відомого українського фотографа про скоєння ним сексуальних злочинів. Загалом поліція розслідувала 18 епізодів злочинів, пов'язаних зі зґвалтуванням неповнолітніх та розповсюдженням дитячої порнографії.