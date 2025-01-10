Известного фотографа приговорили к 12 годам за изнасилование: о ком идет речь

Осужденный организовал один из крупнейших и самых современных фотоцентров в Украине "Эксар", основал фотостудию "Киевский фотограф" и "АртПричал". Он сотрудничал с украинскими звездами, участвовал в шоу-программах на телевидении. Фотограф также известен реставрацией кинотеатра "Братислава" и созданием в нем одноименного арт-центра.

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Известного украинского фотографа приговорили к 12 годам 10 месяцам заключения за изнасилование и развращение несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Суд признал его виновным в изнасиловании, развращении несовершеннолетних и изготовлении предметов порнографического характера (ст. 152, ст. 156, ст. 301 УК Украины). Также преступнику запрещено занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с работой с малолетними и несовершеннолетними сроком на три года.

Установлено, что мужчина в течение 2017-2020 годов неоднократно насиловал малолетних и несовершеннолетних девушек и совершал действия развратного характера, когда они приходили к нему на фотосессию. В суде фотограф признал свою вину и возместил потерпевшим причиненный моральный ущерб.

Правоохранители не указали личность осужденного. Однако СМИ сообщают, что это известный фотограф Александр Ктиторчук.

Обвинение Александра Ктиторчука: что известно

В ноябре 2020 года стало известно о задержании 56-летнего мужчины, зарегистрированного в городе Вишневое по подозрению в развращении несовершеннолетних. Также снимал на видео половые акты с детьми. Уже тогда СМИ сообщали, что это известный фотограф Александр Ктиторчук.

В 2021 году в суд направили обвинительные акты в отношении мужчины по изнасилованию и развращению несовершеннолетних. Следствие также установило, что фотограф принуждал несовершеннолетних к участию в порнографических "фотосессиях", оказывая на них психологическое давление. Позже, в 2023 году в суд направили еще один обвинительный акт в отношении известного украинского фотографа о совершении им сексуальных преступлений. В общем полиция расследовала 18 эпизодов преступлений, связанных с изнасилованием несовершеннолетних и распространением детской порнографии.