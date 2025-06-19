У Києві попрощались із загиблим на війні актором Юрієм Феліпенком: його дружина звернулась до українців

У Києві прощаються з українським актором Юрієм Феліпенком, який загинув на війні 15 червня. Воїн служив у складі ударного батальйону БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади.

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Про загибель чоловіка повідомила його дружина Катерина Мотрич. Фокус розповідає, як минула церемонія.

Юрію Феліпенку було 32 роки. Труну з тілом актора принесли до зали Театру на Подолі, де він часто виступав. Саме тут відбувся перший етап прощання із захисником. Труна повністю вкрита квітами. Попрощатися прийшли знайомі та прихильники актора.

Його дружина Катерина Мотрич звернулася до публіки під час прощання: "Вбийте в собі все російське, забудьте назавжди цю мову та цю культуру, тому що тільки через росію, ми зараз всі змушені бути тут". Слова жінки процитував у своєму Telegram-каналі юрист Євген Пронін.

Церемонія прощання з Юрієм Феліпенком відбудеться у два етапи. Перший — у Театрі на Подолі, де він багато грав на сцені. Катерина Мотрич попросила прийти туди лише тих, хто особисто був знайомий з ними. О 13:30 церемонія продовжиться у Михайлівському Золотоверхому соборі. Туди зможуть прийти всі охочі, щоб віддати шану захиснику України, який загинув у боротьбі за свободу.

"Я дуже прошу вас прийти. Для Юри це б мало велике значення. Для мене б стало втіхою", — звернулася до українців Катерина перед похороном.

Загинув актор Юрій Феліпенко

Захисник України воював у складі ударного батальйону БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. Після початку великої війни з РФ актор займався волонтерством та допомагав військовим. У 2024 році Юрій долучився до лав ЗСУ, пройшов навчання, а згодом вирушив на службу.

Юрій Феліпенко Фото: instagram.com/y.felipenko/

На екрані Юрій Феліпенко дебютував у 2014 році, а згодом з'являвся у таких проєктах як "Відділ 44", "Що робить твоя дружина" та інші. Свою першу головну роль він зіграв у серіалі "Колір пристрасті", а потім зіграв Марка в серіалі "Обіцянка Богу". Зокрема, Феліпенко виконав багато ролей на сцені театру.

Про його загибель стало відомо 15 червня. "Неможливо передати цю втрату, мене ніби знищили. Деталі прощання згодом", — написала дружина загиблого героя.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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