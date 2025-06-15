На фронті загинув відомий актор Юрій Феліпенко (фото)
Український актор Юрій Феліпенко, відомий за роллю у фільмі "Обіцянка Богу", загинув на фронті російсько-української війни. Він служив у батальйоні ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.
Український актор Юрій Феліпенко, відомий за роллю у фільмі "Обіцянка Богу", загинув на фронті російсько-української війни. Про цю трагічну звістку повідомила його дружина Катерина Мотрич.
"Юра загинув. Усі деталі та дата поховання згодом", — написала акторка.
Згодом пані Мотрич оприлюднила ще один пост про свого загиблого чоловіка. В ньому вона написала, що її чоловік був "моїм світом, душею, моїм світлом".
"Неможливо передати цю втрату, мене ніби знищили. Деталі прощання згодом", — повідомила дружина загиблого актора.
Що відомо про актора Юрія Феліпенка
Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі. У 2016 році він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (курс Юрія Висоцького).
Після завершення навчання він долучився до Київського академічного драматичного театру на Подолі, втіливши понад 20 ролей. Також актор займався озвучуванням іноземних фільмів.
На екрані актор дебютував у 2014 році, а згодом з'являвся у таких проєктах як "Відділ 44", "Що робить твоя дружина" та інші. Свою першу головну роль він зіграв у серіалі "Колір пристрасті", а потім долучився до ролі Марка в серіалі "Обіцянка Богу".
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, актор займався волонтерством та допомагав військовим. Минулого року він долучився до лав ЗСУ, пройшов навчання, а місяць тому вирушив на службу, перебуваючи у складі батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.
Раніше повідомлялося, що загинув український шоумен Максим Неліпа. Ведучий долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, а 12 травня загинув під час виконання бойового завдання.
Згодом стало відомо, що на війні загинула операторка FPV-дронів із позивним "Мяу". 32-річна військовослужбовиця 82-ї окремої десантно-штурмової бригади загинула під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.