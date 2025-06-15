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Воєнний фокус

На фронті загинув відомий актор Юрій Феліпенко (фото)

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Фото: instagram.com/y.felipenko/ | Актор Юрій Феліпенко загинув на фронті

Український актор Юрій Феліпенко, відомий за роллю у фільмі "Обіцянка Богу", загинув на фронті російсько-української війни. Він служив у батальйоні ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

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Український актор Юрій Феліпенко, відомий за роллю у фільмі "Обіцянка Богу", загинув на фронті російсько-української війни. Про цю трагічну звістку повідомила його дружина Катерина Мотрич.

Допис Катерини Мотрич про загибель актора, загинув юрій феліпенко, помер юрій феліпенко, юрій феліпенко Fullscreen
Допис Катерини Мотрич про загибель актора Юрія Феліпенка (скриншот з Instagram/motrichka)

"Юра загинув. Усі деталі та дата поховання згодом", — написала акторка.

Згодом пані Мотрич оприлюднила ще один пост про свого загиблого чоловіка. В ньому вона написала, що її чоловік був "моїм світом, душею, моїм світлом".

"Неможливо передати цю втрату, мене ніби знищили. Деталі прощання згодом", — повідомила дружина загиблого актора.

Що відомо про актора Юрія Феліпенка

Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі. У 2016 році він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (курс Юрія Висоцького).

Після завершення навчання він долучився до Київського академічного драматичного театру на Подолі, втіливши понад 20 ролей. Також актор займався озвучуванням іноземних фільмів.

На екрані актор дебютував у 2014 році, а згодом з'являвся у таких проєктах як "Відділ 44", "Що робить твоя дружина" та інші. Свою першу головну роль він зіграв у серіалі "Колір пристрасті", а потім долучився до ролі Марка в серіалі "Обіцянка Богу".

Трейлер серіала "Обіцянка Богу"

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, актор займався волонтерством та допомагав військовим. Минулого року він долучився до лав ЗСУ, пройшов навчання, а місяць тому вирушив на службу, перебуваючи у складі батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.

Раніше повідомлялося, що загинув український шоумен Максим Неліпа. Ведучий долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, а 12 травня загинув під час виконання бойового завдання.

Згодом стало відомо, що на війні загинула операторка FPV-дронів із позивним "Мяу". 32-річна військовослужбовиця 82-ї окремої десантно-штурмової бригади загинула під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.