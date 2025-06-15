На фронте погиб известный актер Юрий Фелипенко (фото)
Украинский актер Юрий Фелипенко, известный по роли в фильме "Обещание Богу", погиб на фронте российско-украинской войны. Он служил в батальоне ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Украинский актер Юрий Фелипенко, известный по роли в фильме "Обещание Богу", погиб на фронте российско-украинской войны. Об этом трагическом известии сообщила его жена Екатерина Мотрич.
"Юра погиб. Все детали и дата захоронения позже", — написала актриса.
Впоследствии госпожа Мотрич обнародовала еще один пост о своем погибшем муже. В нем она написала, что ее муж был "моим миром, душой, моим светом".
"Невозможно передать эту потерю, меня будто уничтожили. Детали прощания позже", — сообщила жена погибшего актера.
Что известно об актере Юрии Фелипенко
Юрий Фелипенко родился 8 мая 1993 года в Запорожье. В 2016 году он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (курс Юрия Высоцкого).
После завершения обучения он присоединился к Киевскому академическому драматическому театру на Подоле, воплотив более 20 ролей. Также актер занимался озвучиванием иностранных фильмов.
На экране актер дебютировал в 2014 году, а впоследствии появлялся в таких проектах как "Отдел 44", "Что делает твоя жена" и другие. Свою первую главную роль он сыграл в сериале "Цвет страсти", а затем присоединился к роли Марка в сериале "Обещание Богу".
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, актер занимался волонтерством и помогал военным. В прошлом году он присоединился к рядам ВСУ, прошел обучение, а месяц назад отправился на службу, находясь в составе батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр.
Ранее сообщалось, что погиб украинский шоумен Максим Нелипа. Ведущий вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения, а 12 мая погиб во время выполнения боевого задания.
Впоследствии стало известно, что на войне погибла оператор FPV-дронов с позывным "Мяу". 32-летняя военнослужащая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады погибла во время выполнения боевого задания на Покровском направлении.