На фронте погиб известный актер Юрий Фелипенко (фото)

Украинский актер Юрий Фелипенко, известный по роли в фильме "Обещание Богу", погиб на фронте российско-украинской войны. Он служил в батальоне ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

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Украинский актер Юрий Фелипенко, известный по роли в фильме "Обещание Богу", погиб на фронте российско-украинской войны. Об этом трагическом известии сообщила его жена Екатерина Мотрич.

Сообщение Екатерины Мотрич о гибели актера Юрия Фелипенко (скриншот из Instagram/motrichka)

"Юра погиб. Все детали и дата захоронения позже", — написала актриса.

Впоследствии госпожа Мотрич обнародовала еще один пост о своем погибшем муже. В нем она написала, что ее муж был "моим миром, душой, моим светом".

"Невозможно передать эту потерю, меня будто уничтожили. Детали прощания позже", — сообщила жена погибшего актера.

Что известно об актере Юрии Фелипенко

Юрий Фелипенко родился 8 мая 1993 года в Запорожье. В 2016 году он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (курс Юрия Высоцкого).

После завершения обучения он присоединился к Киевскому академическому драматическому театру на Подоле, воплотив более 20 ролей. Также актер занимался озвучиванием иностранных фильмов.

На экране актер дебютировал в 2014 году, а впоследствии появлялся в таких проектах как "Отдел 44", "Что делает твоя жена" и другие. Свою первую главную роль он сыграл в сериале "Цвет страсти", а затем присоединился к роли Марка в сериале "Обещание Богу".

Трейлер сериала "Обещание Богу"

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, актер занимался волонтерством и помогал военным. В прошлом году он присоединился к рядам ВСУ, прошел обучение, а месяц назад отправился на службу, находясь в составе батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр.

Ранее сообщалось, что погиб украинский шоумен Максим Нелипа. Ведущий вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения, а 12 мая погиб во время выполнения боевого задания.

Впоследствии стало известно, что на войне погибла оператор FPV-дронов с позывным "Мяу". 32-летняя военнослужащая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады погибла во время выполнения боевого задания на Покровском направлении.