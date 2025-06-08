Совершила более 1000 вылетов: на фронте погибла оператор дронов ВСУ "Мяу" (фото)

Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погибла 32-летняя военнослужащая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Екатерина Троян с позывным "Мяу". Среди военных она была известна как оператор FPV-дронов.

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Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Политик заявила, что Екатерина служила в ДШВ, прошла операцию в Курской области РФ, а также воевала на Покровском направлении оператором FPV-дронов.

Екатерина "Мяу" Троян во время службы (фото: Елена Кондратюк/ Facebook))

"Еще совсем недавно ты радовалась — твои фотографии просматривал сам Залужный. Ты работала, держала направление, помогала команде. А сегодня — мы вспоминаем тебя с теплом и благодарностью", — добавила Кондратюк.

Бывший народный депутат VIII созыва и военный Игорь Луценко сообщил, военную после ранения привезли в больницу в Днепре, но не смогли ее спасти.

"Она служила в ДШВ, прошла Курскую кампанию, но не прошла в этот раз Покровское направление — в [больницу имени] Мечникова ее довезли еще живой, но спасти не смогли", — сообщил Луценко.

Ее побратимы подтвердили гибель военной. Они пишут, что "Мяу" пришла на войну "быть специалистом в своем деле, мы запомним ее как члена команды, которому было не все равно".

"Мяу пришла на войну быть равной всем нам. Мы узнали ее как человека с открытым сердцем и отсутствием гордыни, к ней можно было всегда обратиться за помощью, не вопрос было помочь кому-то по собственному желанию, и главное никакое высокомерие не мешало нашей сестре самой обращаться за помощью", — написали ее собратья.

Ранее стало известно, что на фронте погибла боец ВСУ "Рута". Военнослужащая украшала цветами и книгами дома, где жили воины во время смены позиций. Основным ее инструментом на фронте была артиллерийская буссоль.

Впоследствии сообщалось, что погиб украинский шоумен Максим Нелипа. Известный ведущий вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения, а 12 мая погиб во время выполнения боевого задания.