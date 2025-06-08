Здійснила понад 1000 вильотів: на фронті загинула операторка дронів ЗСУ "Мяу" (фото)

Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку загинула 32-річна військовослужбовиця 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Катерина Троян із позивним "Мяу". Серед військових вона була відома як операторка FPV-дронів.

Related video

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Політикиня заявила, що Катерина служила в ДШВ, пройшла операцію в Курській області РФ, а також воювала на Покровському напрямку операторкою FPV-дронів.

Катерина "Мяу" Троян під час служби (фото: Олена Кондратюк/ Facebook))

"Ще зовсім нещодавно ти раділа — твої світлини переглядав сам Залужний. Ти працювала, тримала напрямок, допомагала команді. А сьогодні — ми згадуємо тебе з теплом і вдячністю", — додала Кондратюк.

Колишній народний депутат VIII скликання та військовий Ігор Луценко повідомив, військову після поранення привезли до лікарні у Дніпрі, та не змогли її врятувати.

"Вона служила в ДШВ, пройшла Курську кампанію, але не пройшла цього разу Покровський напрям — в [лікарню імені] Мечникова її довезли ще живою, але порятувати не змогли", — повідомив Луценко.

Її побратими підтвердили загибель військової. Вони пишуть, що "Мяу" прийшла на війну "бути фахівцем у своїй справі, ми запамʼятаємо її як члена команди, якому було не все одно".

"Мяу прийшла на війну бути рівною всім нам. Ми пізнали її як людину з відкритим серцем та відсутністю гордині, до неї можна було завжди звернутись за допомогою, не питання було допомогти комусь з власного бажання, і головне ніяка зарозумілість не заважала нашій посестрі самій звертатись за допомогою", — написали її побратими.

Раніше стало відомо, що на фронті загинула боєць ЗСУ "Рута". Військовослужбовиця прикрашала квітами та книжками будинки, де жили воїни під час зміни позицій. Основним її інструментом на фронті була артилерійська бусоль.

Згодом повідомлялося, що загинув український шоумен Максим Неліпа. Відомий ведучий долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, а 12 травня загинув під час виконання бойового завдання.