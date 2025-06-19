В Киеве попрощались с погибшим на войне актером Юрием Фелипенко: его жена обратилась к украинцам

В Киеве прощаются с украинским актером Юрием Фелипенко, который погиб на войне 15 июня. Воин служил в составе ударного батальона БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

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О гибели мужа сообщила его жена Екатерина Мотрич. Фокус рассказывает, как прошла церемония.

Юрию Фелипенко было 32 года. Гроб с телом актера принесли в зал Театра на Подоле, где он часто выступал. Именно здесь состоялся первый этап прощания с защитником. Гроб полностью покрыт цветами. Проститься пришли знакомые и поклонники актера.

Его жена Екатерина Мотрич обратилась к публике во время прощания: "Убейте в себе все русское, забудьте навсегда этот язык и эту культуру, потому что только из-за России, мы сейчас все вынуждены быть здесь". Слова женщины процитировал в своем Telegram-канале юрист Евгений Пронин.

Церемония прощания с Юрием Фелипенко состоится в два этапа. Первый — в Театре на Подоле, где он много играл на сцене. Екатерина Мотрич попросила прийти туда только тех, кто лично был знаком с ними. В 13:30 церемония продолжится в Михайловском Златоверхом соборе. Туда смогут прийти все желающие, чтобы отдать дань уважения защитнику Украины, который погиб в борьбе за свободу.

"Я очень прошу вас прийти. Для Юры это бы имело большое значение. Для меня бы стало утешением", — обратилась к украинцам Екатерина перед похоронами.

Погиб актер Юрий Фелипенко

Защитник Украины воевал в составе ударного батальона БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. После начала большой войны с РФ актер занимался волонтерством и помогал военным. В 2024 году Юрий присоединился к рядам ВСУ, прошел обучение, а затем отправился на службу.

Юрий Фелипенко Фото: instagram.com/y.felipenko/

На экране Юрий Фелипенко дебютировал в 2014 году, а впоследствии появлялся в таких проектах как "Отдел 44", "Что делает твоя жена" и другие. Свою первую главную роль он сыграл в сериале "Цвет страсти", а затем сыграл Марка в сериале "Обещание Богу". В частности, Фелипенко исполнил много ролей на сцене театра.

О его гибели стало известно 15 июня. "Невозможно передать эту потерю, меня будто уничтожили. Детали прощания позже", — написала жена погибшего героя.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сын погибшего на войне шоумена Максима Нелипы не смог посетить похороны отца.

На Покровском направлении в мае погиб офицер ВСУ, уроженец Крыма, актер Назар Малик.

Кроме того, брат погибшего Максима Нелипы рассказал о службе брата.