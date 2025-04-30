Обоє були в розшуку: у Києві фотограф із РФ задушив російську фотомодель (відео)

28-річний громадянин Російської Федерації підозрюється у вбивстві 21-річної фотомоделі, теж громадянки РФ.

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Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Інформацію підтвердило і столичне ГУНП.

Розслідування встановило, що фотограф і його співмешканка-модель орендували приміщення фотостудії у Святошинському районі. Залишившись на ніч у приміщенні, вони вживали наркотичні засоби та алкоголь, святкуючи річницю стосунків. У якийсь момент між ними виник конфлікт, під час якого хлопець задушив дівчину.

Пізніше він зателефонував у поліцію і заявив, що в приміщенні фотостудії лежить тіло його подруги.

За розслідування справи взялася Святошинська окружна прокуратура Києва. Як з'ясувалося пізніше, і чоловік, і жінка перебували в розшуку у себе на батьківщині. В Україну вони приїхали 2022 року і почали працювати у фотостудії.

Суд обрав порушнику, підозрюваному в умисному вбивстві, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі, якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

РанішеФокус писав, що королева краси загинула, тікаючи від поліції.