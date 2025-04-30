Оба были в розыске: в Киеве фотограф из РФ задушил российскую фотомодель (видео)

28-летний гражданин Российской Федерации подозревается в убийстве 21-летней фотомодели, тоже гражданки РФ.

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Информацию подтвердило и столичное ГУНП.

Расследование установило, что фотограф и его сожительница-модель арендовали помещение фотостудии в Святошинском районе. Оставшись на ночь в помещении, они употребляли наркотические средства и алкоголь, празднуя годовщину отношений. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого парень задушил девушку.

Позже он позвонил в полицию и заявил, что в помещении фотостудии лежит тело его подруги.

За расследование дела взялась Святошинская окружная прокуратура Киева. Как выяснилось позже, и мужчина, и женщина находились в розыске у себя на родине. В Украину они приехали в 2022 году и начали работать в фотостудии.

Суд избрал нарушителю, подозреваемому в умышленном убийстве, меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее Фокус писал, что королева красоты погибла, убегая от полиции.